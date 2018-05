Casting per un film di Giovanni Veronesi con Papaleo | Favino | Rubini | Mastandrea

Casting per 'Lamborghini' a Ischia : NAPOLI, 29 APR - Giovane Tony Renis cercasi a Ischia. Bobby Moresco , Oscar per la sceneggiatura con 'Crash', terrà a luglio al Global Film & Music fest un Casting del suo prossimo film 'Lamborghini', ...

Casting per La Porta Rossa 2 a Trieste - la serie con Lino Guanciale cerca comparse : come partecipare alle selezioni : Al via i Casting per La Porta Rossa 2, le cui riprese sono previste nuovamente a Trieste. Per la seconda stagione della serie tv, diretta da Carmine Elia e prodotta da Vela Film, la produzione era già giunta nella città triestina per effettuare dei sopralluoghi, insieme allo scenografo Marco Belluzzi. La vicenda del commissario Leonardo Cagliostro (interpretato da Lino Guanciale) riprenderà da dove lo avevamo lasciato: la moglie Anna (Gabriella ...

Casting per un film su RAI Uno ma anche per due importanti serie TV : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per un film su Mia Martini ma anche a quelli per la ricerca ulteriore di comparse per la serie Tv diretta da George Clooney e per quella dal titolo The Neapolitan Stories. Comma 22 Per la serie televisiva dal titolo Comma 22, diretta e interpretata da George Clooney, è stata fissata una nuova data per la ricerca di comparse. In particolare, la richiesta è ...

Casting per un nuovo film - un video - uno spot - Miss Italia : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunità, nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano (Treviso), alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero (Padova), alla Festa della Fragola, ma ...

Casting per L’Amica Geniale : la serie in onda in contemporanea su Rai1 e HBO? : Si continua a lavorare alle riprese e ai Casting per L'Amica Geniale. La serie tv e produzione internazionale tratta dai romanzi di Elena Ferrante è prodotta da Rai e HBO che la manderà in onda con il titolo "The Neapolitan Novels". Secondo gli ultimi rumors sembra che le due reti programmeranno la serie in contemporanea e che, quindi, non ci sarà disparità tra quella italiana e quella americana come per esempio è successo per I Medici o The ...

Casting per una serie TV SKY - per un film - un video - un spot e altro ancora : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per una nuova serie televisiva in onda su SKY, per un nuovo film e per un video, infine per uno spot pubblicitario e per alcuni eventi. Mood Management La Mood Management cerca ambosessi di tutte le età da inserire nei propri settori connessi a televisione, spettacolo, moda e pubblicità. Per candidarsi occorre far riferimento al sito web della Mood Management ...

Casting per Rai Due - la serie The Neapolitan Novels e Cineworld Roma : In questo articolo vi informiamo su variCasting e provini per una importante serie televisiva, per Cineworld Roma e per una prossima produzione targata Rai Due. Cineworld Roma Per un interessante e nuovo progetto, la Cineworld Roma cerca ragazzi e ragazze in possesso di motorini immatricolati non oltre il 2008. Gli interessati possono visionare la relativa pagina Facebook o inviare direttamente la propria candidatura al seguente indirizzo di ...

Tra 'devozione' dei veterani e curiosità per i più giovani - in coda per il Casting del Corteo Storico di San Nicola : Approfondimenti Corteo Storico di San Nicola, bando biennale vinto dalla Doc Servizi: Barucchieri direttrice artistica 22 marzo 2018 Corteo Storico di San Nicola 2018, tornano le selezioni per ...

Casting per un nuovo film - per un video musicale e alcuni spettacoli teatrali Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per un nuovo film, un Video musicale e alcuni spettacoli per il teatro. spettacoli teatrali Si cercano attori e attrici residenti o domiciliati a Roma e dintorni e di eta' compresa tra i 20 e i 60 anni, per alcuni nuovi spettacoli teatrali come Il Favoloso Regno di Oz e Alice nella Terra delle Meraviglie. Gli interessati devono [Video] inviare la propria ...

Casting per Il Commissario Montalbano - la fiction Rai cerca comparse : come partecipare alle selezioni : La produzione di una delle serie italiane più amate inizierà solo nelle prossime settimane, e perciò sono aperti i Casting per Il Commissario Montalbano. Le riprese della nuova stagione, prevista per il 2019, dovrebbero cominciare il prossimo mese negli Iblei, in particolare nelle location di Ragusa, Modica, Scicli e Punta Secca, dove appunto si erge la famosa "casa di Montalbano". La fiction con Luca Zingaretti è una delle più longeve del ...