Castel Volturno | concessioni edilizie | a giudizio dirigente comunale e imprenditori

Napoli - la festa continua a Castel Volturno. E la nonna si dichiara a Mertens : Un giorno di festa grande a Castel Volturno , sequel di quanto accaduto dopo la notte del trionfale successo in casa della Juventus e che ha definitivamente riaperto il discorso Scudetto . Una ...

Castel Volturno - prova Suv in spiaggia e rischia di annegare/ Napoli - Manovre folli : a bordo due figli piccoli : Castel Volturno, prova Suv in spiaggia e rischia di annegare: grande paura per una famiglia di Secondigliano, a bordo la moglie e due neonati, salvati dalle forze dell'ordine(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Castel Volturno - prova il suv in spiaggia e l'auto finisce in mare : rischia di annegare con moglie e bimbo : Poteva finire in tragedia quando avvenuto ieri sera a Castel Volturno, dove un 30enne alla guida del suo Suv, con moglie e due figli di pochi mesi a bordo, ha dato vita a spericolate evoluzioni sulla ...

Il rapper Nasta incontra Maurizio Sarri a Castelvolturno : gli ha dedicato una canzone : Un incontro breve di pochi minuti tra il rapper costiero Nasta - al secolo Marco ANastasio di Meta, studente in Agraria a Portici - ed il trainer azzurro Maurizio Sarri, mentore il commendatore ...

Napoli : azzurri al lavoro a Castel Volturno - c’è anche Hysaj : L’infortunio al ginocchio subito nell’amichevole contro la Norvegia dal difensore del Napoli, Elseid Hysaj, sembra meno grave del previsto. Il difensore albanese, uscito al 65′ nella sfida giocata lunedì a Elbasan, in Albania, e vinta 1-0 dagli scandinavi, si è allenato con il gruppo questa mattina a Castel Volturno effettuando poi sul campo 2 una sessione di allenamento tecnico tattico specifico per i giocatori del pacchetto ...

Napoli - Sarri : ritiro prepartita a Castel Volturno : Circa trentamila gli spettatori previsti domani sera al San Paolo per Napoli-Genoa. Anche se "last minute" si spera in un'impennata nella vendita dei biglietto. Non c'è un'attesa spasmodica, complice ...

Castel Volturno - la natura ostaggio dei rifiuti sulla “Plastic Beach” : Castel Volturno, la natura ostaggio dei rifiuti sulla “Plastic Beach” Gli abitanti a Striscia la Notizia: “Qui non ci sono più pesci” Continua a leggere L'articolo Castel Volturno, la natura ostaggio dei rifiuti sulla “Plastic Beach” proviene da NewsGo.

Striscia la Notizia/ Stefania Petyx e il Ponte Corleone e Luca Abete e i rifiuti a Castel Volturno : Questa sera, giovedì 1 marzo, alle 20,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, condotto da Ficarra e Picone. In studio anche le veline.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 21:03:00 GMT)

Napoli - annullato l'allenamento : 20 centimetri di neve sui campi di Castelvolturno : La neve è arrivata anche a Castelvolturno. Dopo il successo di Cagliari, il Napoli questa mattina ha trovato il centro tecnico completamente imbiancato per la forte nevicata che ha colpito la Campania ...

Sos mafia nigeriana : dieci superpoliziotti a Castel Volturno : ... ha detto ieri il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, durante la presentazione della relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2017; il premier ha sottolineato che '...