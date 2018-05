Caro Renzi | la tua è una reazione leaderistica e solitaria

huffingtonpost

(Di martedì 1 maggio 2018) C'è qualcosa che fa più male di una sconfitta storica. Non vederne le ragioni. Ma per capire l'accaduto nessuno basta a sé stesso.L'altra sera da Fazio nel racconto di Matteo ho ritrovato una, il Pd contro il resto del mondo, contro avversari interni e nemici esterni, contro chi non ha compreso riforme e programmi, contro chi ha espresso dubbi e dissensi, contro una collegialità, contro il rispetto per chi la pensa diversamente. Mentre mai come ora tutti dovremmo interrogarci con umiltà, almeno questo è il mio sentimento. Lo diceva ieri Martina, è impossibile guidare così un partito. Aggiungo io, perché semplicemente non è un partito. Da tempo ha smarrito identità, democrazia e spirito di comunità.La direzione di giovedì si è caricata di attesa. Finire a ...