: #News #Card. Pell andrà a giudizio per abusi - CybFeed : #News #Card. Pell andrà a giudizio per abusi - TelevideoRai101 : Card. Pell andrà a giudizio per abusi - adeoli1011 : Santità, non basta chiedere perdono. Serve smettere di coprire gli abusatori. Serve non assumere come braccio dest… -

Ilinale australiano George, prefetto della Segreteria per l'economia in Vaticano in congedo,si è dichiarato "non colpevole" dopo il rinvio apersessuali. Il verdetto è arrivato dopo 4 settimane di udienza,segnata dall'esame incrociato di decine di testimonianze. Il porporato sarà processato per un caso dimentre per altre accuse le prove non sono state giudicate sufficienti.(Di martedì 1 maggio 2018)