eurogamer

: Capcom: all'E3 con nuovi action/adventure per console e PC #Capcom - Eurogamer_it : Capcom: all'E3 con nuovi action/adventure per console e PC #Capcom - iGiova990 : RT @NintendOnTweet: Rumor - Capcom annuncerà un nuovo action/adventure per Nintendo Switch all'E3 2018 - - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Capcom porterà all'E3 2018 un'Action Adventure per Xbox One e Nintendo Switch? -

(Di martedì 1 maggio 2018) Capocom sembra avere in serbo più di quanti dia a vedere, ci fa notare VG247. Secondo quanto segnalato da un utente di ResetEra, sulla pagina web dedicata all'E3 2018 di, sopo apparsi i giochi che saranno portati alla celebre fiera del videogioco. Possiamo notare comemostrerà un picchiaduro per PC e PS4, e unper PC, Xbox One e Switch.Il piacchiaduro, salvo sorprese dell'ultimo minuto, dovrebbe verosimilmente essere qualcosa come Street Fighter V, mentre sul resto regna il dubbio.Read more…