Camusso | ' Paese non merita voto autunno | serve responsabilità'

Camusso : Paese non merita voto in autunno. E con Barbagallo e Furlan chiede più sicurezza sul lavoro : "Nonostante tanta tecnologia, non la si usa per creare le condizioni di sicurezza" spiega la segretaria della Cgil. Barbagallo: "siamo allo stesso livello di mortalità del 1911 perchè si mette al primo posto il profitto" , Furlan: servono più investimenti, prevenzione e controlli