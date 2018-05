Camusso | Il Paese non merita voto in autunno

blogo

(Di martedì 1 maggio 2018) Il corteo di Cgil, Cisl e Uil, oggi, Primo Maggio 2018, si è svolto a Prato, partendo da Piazza Mercatale per arrivare poi a Piazza Duomo, dove si sono tenuti i discorsi dei segretari generali dei tre sindacati, rispettivamente Susanna, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. Vi ha partecipato anche Maurizio Martina, reggente del Pd. L'argomento quest'anno è la sicurezza, definita come "il cuore del lavoro", ma si è parlato anche dell'attuale situazione dell'Italia, che, dopo due mesi dal, non ha ancora un governo e nemmeno sa se riuscirà ad averlo per questa legislatura o se sarà necessario tornare alle urne. Proprio su questo tema Susannaha detto:"Mi sembra che ilnon si meriti ilin. Non ci si avvicina ai problemi delcontinuando a invocare il: servono cose concrete. Mi pare che ci sia una responsabilità che le forze politiche ...