Calciomercato Milan | la richiesta di Gattuso | ecco il ‘sogno’ per l’attacco

Calciomercato Milan - pronta una rivoluzione? Attacco stellare per il 2018? : Nella prossima sessione di Calciomercato estivo potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione in casa rossonera, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Nikola Kalinic ha infatti molto deluso in questa stagione e, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere ceduto al termine del campionato. Lo stesso discorso vale per Andrè Silva, dal quale ci si aspettava sicuramente molto di più dopo averlo pagato dal Porto ben ...

Calciomercato Torino : Belotti-Milan impossibile - Cairo non lo vende - : Credo di sapere quanta voglia di spaccare il mondo abbia in corpo dopo una stagione così altalenante. Ripartiremo da lui, da Sirigu, N'Koulou, Iago Falque, Moretti, Ljajic, Edera, Bonifazi, Baselli, ...

Calciomercato Milan - Belotti : soldi più contropartite : Ora, sulle pagine del 'Corriere dello Sport', emergono altre contropartite inseribili nell'affare: si tratta del portiere Gabriel , di Cutrone , ma al Torino potrebbero interessare anche il già ...

Calciomercato Milan - scambio 'due per uno' con il Bayern Monaco? : Il Milan potrebbe perdere alcuni calciatori molto importanti nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno di questi è Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il giovanissimo portiere rossonero, infatti, è seguito da Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, quest'anno hanno avuto numerosi problemi con Manuel Neuer, che è stato letteralmente tormentato dagli infortuni. Il ...

Calciomercato Milan : top player in attacco e nome nuovo per il centrocampo? : Il nuovo Milan è già in cantiere. La dirigenza sta già lavorando per garantire a Gattuso una squadra solida per la prossima stagione. Nelle ultime ore la società è anche al lavoro per risolvere il caso Mirabelli. Pare infatti che il dirigente non sia più fuori pericolo e entro fine stagione potrebbe anche essere silurato. I nuovi nomi sono per il momento l'ex Roma e Inter Sabatini e Giuntoli. Probabilmente il flop stagione non è andato già ai ...

Calciomercato Milan - Sabatini al posto di Mirabelli? : ... quanto mai in discussione: secondo quanto riporta l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', Walter Sabatini avrebbe incontrato a Londra importanti emissari del club Milanista, anche se non è ...

Calciomercato Milan - clamoroso scambio con la Juve? Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, potrebbe essere Mario Mandzukic il prossimo colpo di mercato del club rossonero. A riportarlo è Premium Sport, testata che sta seguendo tutti gli sviluppi di mercato del club rossonero. Il croato ha trentadue anni e ha dimostrato di essere ancora in ottime condizioni fisiche, come dimostra anche la doppietta rifilata ...

Milan - Fassone : sanzioni dall’Uefa inevitabili - Calciomercato contenuto? Video : #Milan concentrato all’impegno di Serie A con il Benevento ma anche sulla questione riguardante il settlement agreement davanti alla Uefa. Nella mattinata di oggi 20 aprile, a Nyon, Marco Fassone ha avuto un confronto diretto con i vertici del Controllo Finanziario dell’organo di controllo del calcio in Europa. Ovviamente l’attenzione è stata rivolta alla situazione rossonera, con la squadra guidata da Gennaro Gattuso che sicuramente andra' ...