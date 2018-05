Calciomercato Juve | altro che Zidane | nome a sorpresa per il ' dopo-Allegri'

Calciomercato Juventus - ecco il colpo : è fatta per Emre Can : Calciomercato Juventus – Emre Can ha scelto la Juventus e su CalcioWeb l’avevamo scritto il 5 aprile, l’accordo totale tra le parti era stato giù trovato, adesso arrivano altre conferme, nessun dubbio nella testa del calciatore, le parti avevano trovato l’intesa già quasi un mese fa, nei prossimi giorni arriverà la firma per un quinquennale da sei milioni di euro, nel contratto potrebbe essere anche una clausola ...

Calciomercato Juve - pronto un doppio colpo per vincere la Champions? Video : La Champions League sta diventando quasi una chimera per la #Juventus; anche quest'anno, infatti, la coppa dalle grandi orecchie è sfumata, a causa del rigore trasformato da Cristiano Ronaldo all'ultimo minuto del ritorno dei quarti di finale contro il Real Madrid. La Juventus insegue il più prestigioso trofeo per club europeo da ventidue anni e nella prossima sessione di #Calciomercato estivo Marotta e Paratici potrebbero mettere a segno dei ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - via Dybala? Ecco il sostituto che ha in mente la dirigenza : Calciomercato Juventus – La Juventus è concentrata sul campionato con l’obiettivo di raggiungere lo scudetto ma a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, prevista una mezza rivoluzione a partire dall’allenatore fino ad arrivare ai calciatori. Una situazione da chiarire è sicuramente quella dell’attaccante Dybala, l’argentino potrebbe partire al termine del campionato, tanti club interessati, ...

Inter-Juventus : probabili formazioni - guida Tv - meteo e Calciomercato : ... guida Tv e previsioni meteo Il derby d'Italia tra Inter e Juventus verrà trasmesso in pay per view da 'Sky Sport' e 'Premium Sport', oltre ad essere disponibile anche in diretta streaming per ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Calciomercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta Video : 2 #Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sara' indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cerchera' di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la #Champions League, alla quale ...

Calciomercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta : Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sarà indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cercherà di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la Champions League, alla quale però il pubblico ...

Inter-Juventus : formazioni - diretta tv e Calciomercato : Inoltre sarà possibile vedere Inter-Juventus in streaming su Sky Go e Premium Play. Inter-Juventus, non solo campo: che intecci di calciomercato Non solo campo: Inter-Juventus sarà anche una gara con ...

Calciomercato Juventus - gran duello col Bayern Monaco per Emre Can : TORINO - Il braccio di ferro è a due, ma non è detto che ci sarà un vincitore. Juventus e Bayern Monaco vogliono Emre Can , ma rispetto a qualche settimana fa i bianconeri sembrano meno favoriti. ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino Video : Dopo la bruciante sconfitta interna della #Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri [Video] nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora. Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus [Video] dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni ...

Calciomercato Juventus : Alvaro Morata potrebbe tornare a Torino : Dopo la bruciante sconfitta interna della Juventus per mano del Napoli, il giornalista sportivo Filippo Grassia ha innanzitutto espresso il suo pensiero sull’operato del tecnico bianconero Massimiliano Allegri (nel mirino della critica dei tifosi della Vecchia Signora). Ha inoltre speso qualche parola sul Calciomercato della Juventus dalle frequenze di “Radio Sportiva”, auspicando un gradito ritorno nelle file dei campioni d'Italia. Allegri ...

Calciomercato Juventus - aspettando Emre Can mossa per Milinkovic : TORINO - Emre Can continua a inviare segnali positivi alla Juventus, tanto che in Germania cresce il partito di coloro che considerano i bianconeri in vantaggio sul Bayern Monaco nella corsa al 24enne ...

Calciomercato Juventus - rivoluzione in attacco : ecco chi potrebbe arrivare Video : Momento molto delicato in casa #Juventus dopo la sconfitta per uno a zero contro il Napoli, maturata all'ultimo minuto della gara di domenica scorsa. Il gol di Koulibaly ha ridato morale al Napoli, che ora è considerato favorito per lo scudetto, visto il calendario. La Juventus, infatti, dovra' affrontare due gare molto difficili contro Inter e Roma, due squadre che sono alla caccia della qualificazione alla prossima edizione della Champions ...

Calciomercato Juventus - super scambio con il Milan? Video : Giungono interessanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus; le ultime notizie si concentrano su uno dei simboli della Juve di Allegri, ovvero Mario Mandzukic, idolo assoluto dei tifosi bianconeri. Il calciatore croato, che anche quest'anno ha disputato una grande stagione, potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione estiva. Su di lui è molto forte l'interesse di alcuni top club della Premier League inglese, ma ...