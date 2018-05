Calciomercato Due centrocampisti azzurri nel mirino di Tare e Lotito

Calciomercato Milan - scambio 'due per uno' con il Bayern Monaco? Video : Il #Milan potrebbe perdere alcuni calciatori molto importanti nella prossima sessione di #Calciomercato estivo. Uno di questi è Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il giovanissimo portiere rossonero, infatti, è to da Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, quest'anno hanno avuto numerosi problemi con Manuel Neuer, che è stato letteralmente tormentato dagli infortuni. Il club ...

Calciomercato Milan - scambio 'due per uno' con il Bayern Monaco? : Il Milan potrebbe perdere alcuni calciatori molto importanti nella prossima sessione di Calciomercato estivo. Uno di questi è Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il giovanissimo portiere rossonero, infatti, è seguito da Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. I bavaresi, infatti, quest'anno hanno avuto numerosi problemi con Manuel Neuer, che è stato letteralmente tormentato dagli infortuni. Il ...

Calciomercato Juventus - gran duello col Bayern Monaco per Emre Can : TORINO - Il braccio di ferro è a due, ma non è detto che ci sarà un vincitore. Juventus e Bayern Monaco vogliono Emre Can , ma rispetto a qualche settimana fa i bianconeri sembrano meno favoriti. ...

Calciomercato Juventus - possibili due sorprendenti ritorni Video : Siamo ancora ad aprile, ma gia' stanno circolando numerose voci sul #Calciomercato della #Juventus, che si prospetta davvero scoppiettante nella prossima estate. Una di queste è quella del possibile ritorno di Paul Pogba, calciatore francese che a Torino è cresciuto tantissimo, fino a diventare uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Poi è stato ceduto allo United per la cifra record di centocinque milioni di euro, un trasferimento che ...

Calciomercato Inter - per Cristante è duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

Calciomercato Juve - due colpi per smaltire la delusione Champions : ecco i nomi Video : C'è grandissima delusione in casa #Juventus dopo il tre a uno contro il Real Madrid nel ritorno ai quarti di finale di Champions League. L'impresa della squadra bianconera è infatti sfumata a soli trenta secondi per un rigore assai dubbio, concesso dall'arbitro Oliver. Quest'ultimo ha fatto scatenare le ire di Chiellini e soprattutto di Buffon, che in diretta ha accusato il direttore di gara. Il patron Agnelli, inoltre, ha dichiarato che anche ...

Calciomercato Torino - doppio affondo granata : pronti due colpi da novanta : Calciomercato Torino – Il Torino sta attraversando un momento molto importante in campionato, nell’ultimo match successo contro l’Inter. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione, l’intenzione è anticipare i tempi sul mercato, si delineano le strategie per la difesa. Due punti fermi saranno il portiere Sirigu ed il difensore N’Koulou, veri punti di forza della squadra, per il ruolo di centrale ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - affari Juventus-Roma : in due possono cambiare maglia : Calciomercato, affari JUVENTUS ROMA – La Juventus è reduce dal successo nella gara di campionato contro il Benevento, la Roma dalla brutta sconfitta casalinga contro la Fiorentina. Entrambe adesso si preparano per la partita di ritorno dei quarti di Champions League, di fronte Real Madrid e Barcellona, imprese disperate dopo il risultato dell’andata. Nel frattempo le due dirigenze pensano ad affari in vista della prossima stagione, ...

Calciomercato Milan - Mirabelli tenta l'affondo per due top-player? Video : Dopo la sconfitta contro la Juventus [Video], il #Milan si appresta ad affrontare il derby. Il match contro l'Inter rappresentera' il crocevia della stagione dei rossoneri, i quali dovranno necessariamente battere i cugini per continuare a sperare nel quarto posto. A pesare sull'attuale piazzamento del club meneghino sono, soprattutto, i punti lasciati per strada nel girone di andata, sotto la gestione Montella. Ad ogni modo, ancor prima di ...

Calciomercato Fiorentina - Corvino : «Badelj? I matrimoni si fanno in due» : VIAREGGIO - Il responsabile dell'area tecnica della Fiorentina , Pantaleo Corvino , insieme all'allenatore Stefano Pioli e a Giancarlo Antognoni hanno assisto alla finale della Viareggio cup tra la ...

Calciomercato Juventus - possibili due affari con il Napoli Video : Arrivano sorprendenti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino, infatti, il Napoli ha messo nel mirino Federico Bernardeschi, il quale sarebbe un vero e proprio pallino del presidente del club partenopeo, Aurelio De Laurentiis. Anche il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, apprezzerebbe moltissimo le caratteristiche tecniche dell'ex esterno offensivo della ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Napoli - due contropartite alla Samp per Torreira : Calciomercato Napoli – Il Napoli è concentrato sul campionato di Serie A, continua il testa a testa con la Juventus per la vittoria dello scudetto, prossime partite fondamentali in vista dello scontro diretto. Nel frattempo il club azzurro pensa anche al futuro ed alla prossima stagione, si guarda con attenzione al mercato, non è una novità l’interesse per il centrocampista della Sampdoria Torreira. Secondo indiscrezioni riportate da ...

Calciomercato Juve - scambio due per uno con il PSG? I dettagli Video : Arrivano importanti notizie di mercato per quanto riguarda la #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Mundo Deportivo, infatti, Wojciech Szczesny è finito nel mirino del Paris Saint Germain. Il club transalpino sta cercando un portiere di livello e il polacco è considerato il calciatore ideale per sostituire Areola e Trapp, portieri che hanno un rendimento molto discontinuo. Il club francese ha chiesto informazioni alla ...

Calciomercato Juve - vicino uno scambio 'due per uno' con l'Atletico Madrid? Video : La #Juventus ha pescato il Real Madrid per i quarti di finale di Champions League; si tratta probabilmente del più brutto cliente che si sarebbe potuto affrontare, ma questa Juventus ci ha abituato a grandi imprese, come quella ottenuta contro il Tottenham. Nel secondo tempo di Wembley, infatti, la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a mettere a segno due reti in cinque minuti, eliminando così la squadra di casa. Il Real Madrid, comunque, ...