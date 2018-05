Calcio | La Monte Cervino Cup sfugge ai Pulcini Misti del Monte Cervino

aostasports

: @Milestemplaris @keymor_ @pap1pap @dydsix Nel calcio di oggi va tutto a monte dopo un paio di annate in cui non cen… - JulianRoss79 : @Milestemplaris @keymor_ @pap1pap @dydsix Nel calcio di oggi va tutto a monte dopo un paio di annate in cui non cen… - dal1472al : Borsa Milano positiva, corre Tenaris, automotive debole, bene club calcio | Reuters | - Telegolfo : Calcio:Promozione gir. D Monte San Biagio – Real Cassino Colosseo 1-3. -

(Di martedì 1 maggio 2018) Il torneo riservato ai, organizzato dall'SVC, è un'occasione per permettere ai calciatori in erba e ai loro accompagnatori per socializzare e dare impulso ai valori dello sport sano ed ...