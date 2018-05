: Calcio, il 13 si parlerà di Mancini ct - TelevideoRai101 : Calcio, il 13 si parlerà di Mancini ct - ansacalciosport : Annullata Assemblea Lega A del 3 maggio. Se ne parlerà in riunione già fissata il 7 maggio a Roma | #ANSA - Gifil1 : RT @TestaPallone360: È sceso in campo anche #DeMagistris. Quando in Italia si parlerà solo ed esclusivamente di calcio sarà troppo tardi. I… -

"Dopo l'incontro tra il vicecommissario Costacurta, il team manager azzurro Oriali e Roberto,che ha dato la disponibilità a risolvere il rapporto con lo Zenit e a fare il ct della Nazionale, cominceremo a parlare di cifre e dei dettagli il 13 maggio. Così il commissario Figc, Fabbricini. "Tengo a dire che non c'è nulla di deciso. Conchiariremo che la Figc ha un budget per quel ruolo e non intende derogare, e con lui occorrerà parlare anche della filiera dei tecnici azzurri da concordare insieme".(Di martedì 1 maggio 2018)