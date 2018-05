Buon Primo maggio Dalla sinistra

Amazon regala un Buono da 5 euro con il primo accesso all’app ufficiale : Se non avete mai utilizzato l'app ufficiale di Amazon questo potrebbe essere il momento giusto per scaricarla. Se effettuerete il primo accesso all'app con il vostro account riceverete un buono di 5 euro! L'articolo Amazon regala un buono da 5 euro con il primo accesso all’app ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Buona Pasqua : è il primo di aprile - ma non è uno scherzo : Tutto regolare, non si pensi all'errore se la domenica di Pasqua è il primo di aprile. Non è uno scherzo, né un pesce d'aprile (nella gallery in alto alcuni scherzi storici). È già successo nel 1956 e succederà di nuovo nel 2029 e nel 2040. Le date hanno poi legami storici e il pesce è nel mondo degli scherzi come in quello cristiano. La data della morte di Gesù sarebbe il 1° aprile del 33 d.C. ICHTYS, pesce in greco, per i primi cristiani era ...

Equinozio 2018 - buongiorno e Buon Primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare su Facebook e WhatsApp : La primavera astronomica inizia ufficialmente con l'Equinozio: quest'anno si verifica il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L'Equinozio di primavera, come quello d'autunno, è uno dei momenti dell'anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino "aequus nox" (notte uguale). Mentre l'Equinozio d'autunno segna l'inizio della metà oscura dell'anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il primo giorno della ...

Equinozio 2018 - buongiorno e Buon Primo giorno di Primavera! Ecco i VIDEO da inviare su Facebook e WhatsApp : Inizia ufficialmente oggi la primavera astronomica che inizia con l'Equinozio: quest'anno cade appunto il 20 marzo, alle 16:15 UTC (le 17:15 ora italiana). L'Equinozio di primavera, come quello d'autunno, è uno dei momenti dell'anno in cui giorno e notte sono in perfetto equilibrio, dal latino "aequus nox" (notte uguale). Mentre l'Equinozio d'autunno segna l'inizio della metà oscura dell'anno, quello di primavera è il suo esatto opposto: è il ...

