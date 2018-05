“Bugiardi!” Baye fuori | ma qualcosa non quadra Il concorrente esce dalla casa del Gf e

caffeinamagazine

: #IoStoConAida a questo punto non è più solo questione di aida. La produzione gli autori la conduttrice sono bugiar… - marsinastretta1 : #IoStoConAida a questo punto non è più solo questione di aida. La produzione gli autori la conduttrice sono bugiar… - paolomaria20000 : La squalifica di Baye porterà ancora più odio verso Aida. P.S. Ma non avevano detto che in caso di squalifica di co… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Dopo l’accesa lite traDame e Aida Nizar che, come dice Barbara D’Urso, ha spaccato l’Italia, il Grande Fratello ha deciso di prendere provvedimenti prendere con i due inquilini. “Nellasono successe cose orrende. – ha spiegato la D’Urso – Io non ci sto e l’Italia non si sta. Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di aver mandato in onda simili cose. Qualsiasi tipo di provocazione non giustifica chiudersi in un branco. Il bullismo è una cosa orrenda che va combattuta”. E poi ha rincarato la dose: “Io pretendo che da questo momento il clima sia quello di un gioco”.ha cercato di prendere la parola: si è scusato ma ha anche .sottolinea quanto Aida non abbia voluto integrarsi. Ma Barbara D’Urso non ha voluto sentire ragioni e lo ha bloccato: “Stai parlando di un tiramisù… Nessuna provocazione ...