Brexit Unione doganale o accordo di libero scambio?

Brexit - May sconfitta alla Camera dei Lord sull’uscita dall’unione doganale : LONDRA - sconfitta per il Governo britannico su una delle questioni più cruciali di Brexit. Oggi pomeriggio la Camera dei Lord ha votato con una maggioranza di 123 voti a favore di un...

Buco Brexit : Unione Europea divisa fra tassa sulla plastica e signoraggio : L'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea non sarà senza conseguenze per i bilanci europei, come ampiamente preventivato alla vigilia del referendum con cui il popolo inglese ha deciso di uscire ...

Brexit - TRA UN ANNO L’USCITA DEL REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA/ Theresa May predica ottimismo e unità : BREXIT, uscita del REGNO UNITO DALL’UNIONE EUROPEA: manca un ANNO esatto, cosa succederà? Il 29 marzo del 2019, la Gran Bretagna uscirà dall’UE, ecco le possibili conseguenze(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:52:00 GMT)

Brexit - tra un anno esatto il Regno Unito lascerà l’Unione Europea : che cosa succederà davvero? : Oggi fra un anno. La data simbolo della Brexit è il 29 marzo 2019, anche se gli accordi siglati fra Londra e Bruxelles prevedono un periodo di transizione fino alla fine del 2020. È la mezzanotte fra 12 mesi che resterà nei libri di storia come il momento in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno lasciato l’Unione Europea dopo la decisione dei suoi cittadini con il referendum del 23 giugno 2016 e la scelta della premier ...

L’Unione Europea : «C’è l’intesa sulla Brexit» - ma resta il nodo Irlanda : Le parti hanno abbattuto le distanze su alcuni dettagli relativi all’uscita di Londra dall’Ue e sulla gestione dello scivolo temporale che accompagnerà l’addio

Brexit - Unione Europea : “Trovato un accordo per l’uscita della Gran Bretagna”. Resta il nodo legato all’Irlanda : C’è l’accordo tra Unione Europea e Regno Unito sulla Brexit, anche se Resta il nodo dell’Irlanda. “Abbiamo un testo legale” che copre “la maggior parte delle questioni”, ha annunciato il capo negoziatore Ue, Michel Barnier. Un’intesa “completa” su diritti dei cittadini, conto del divorzio e anche il periodo di transizione, che durerà dal giorno dell’uscita, il 29 marzo 2019, al 21 ...

May : nessun ripensamento su Brexit - lasceremo l’unione doganale : nessun ripensamento su Brexit e nessuna possibilità di un secondo referendum: nel suo atteso discorso di oggi sui rapporti futuri tra Gran Bretagna e Unione Europea, Theresa May ha...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Brexit : May “stop libertà movimento in Uk - no unione doganale Ue” (2 marzo) : Ultime notizie, 2 marzo 2018: Brexit, premier May “stop alla libertà di movimento in Regno Unito. No a unione doganale, sì a partneship”. Allerta meteo arancione in Liguria.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 17:00:00 GMT)

Brexit - stop nella trattativa. Ue : “Nord Irlanda rimanga nell’unione doganale”. May : “Inaccettabile - minaccia a integrità” : Le trattative tra Londra e Bruxelles sulla Brexit registrano un nuovo stop. La proposta dell’Ue sui confini irlandesi, con la prospettiva di inserire la sola l’Irlanda del Nord senza il resto del Regno in “un’area comune” allineata alla normativa europea, è irricevibile. Lo ha detto Theresa May durante il question time di oggi alla Camera dei Comuni in risposta alla bozza di accordo nelle trattative per la Brexit presentata da Michel ...

Brexit - la bozza Ue : «Irlanda dell’Nord nell’Unione doganale». Per la May è irricevibile : Bruxelles ha proposto che per risolvere la controversa questione irlandese è necessario mantenere «una coerenza regolamentare» tra la Repubblica d’Irlanda e l’Irlanda del Nord, in linea con un accordo tra Londra e Bruxelles raggiunto in dicembre. La proposta ha suscitato numerose critiche nel Regno Unito, a conferma di un negoziato difficilissimo...

Brexit : Corbyn per nuova unione doganale. No della May : Il Labour "rispetta il risultato del referendum" sulla Brexit, ma è favorevole a una "relazione su misura e negoziata con l'Ue per il futuro". Lo ha detto a Coventry il leader laburista, Jeremy Corbyn,...