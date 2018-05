Brasile | palazzo di 26 piani si incendia e crolla Video | San Paolo | occupato da

Brasile - crolla palazzo occupato da squatter : Almeno una persona è morta oggi a causa dell'incendio e del crollo di un palazzo occupato da squatter nel centro di San Paolo, in Brasile : lo hanno reso noto i vigili del fuoco, sottolineando che ...

