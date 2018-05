Bossetti uscirà dal carcere | per la prima volta gli è stato concesso un permesso

Blastingnews

(Di martedì 1 maggio 2018) Per laMassimo, anche se solo per poche ore, potrà uscire dal. La Corte di assise d'appello di Brescia haal muratore bergamasco di poter presenziare ai funerali della madre, Ester Arzuffi, deceduta due giorni fa all'ospedale di Ponte San Pietro a causa di un male incurabile all'età di 71 anni. Il funerale della madre dell'uomo, condannato in appello all'ergastolo nel luglio del 2017 per l'omicidio di Yara Gambirasio, si terrà domani 2 maggio. Inizialmente si pensava che le esequie venissero celebrate nella chiesa parrocchiale di Terno d’Isola, il comune dove viveva da anni la donna. Ma la famiglia, a seguito delottenuto dal figlio Massimo, ha deciso di tenere la funzione in un altra località al momento tenuta segreta per consentirgli la partecipazione a seguito delottenuto dai giudici....