Bossetti ai funerali della mamma La lettura dal pulpito | ' Grazie'

C'è il via libera dei giudici : Bossetti fuori dal carcere per i funerali della madre : A quasi quattro anni da suo arresto e due dalla condanna in primo grado - poi confermata in appello - all'ergasolo, Massimo Bossetti potrà lasciare il carcere, seppur solo per qualche ora.Il muratore di Mapello, accusato di aver sequestrato e ucciso la 13enne Yara Gambirasio, potrà infatti partecipare ai funerali della madre Ester Arzuffi, morta ieri a 71 anni per malattia nell'ospedale di Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo.I giudici ...