Boom primo maggio | +20% a Ischia | ma Capri si ribella al caos di Marina Grande

LG G7 ThinQ : audio unico con Hi-Fi Quad DAC e Boombox - primo display a 1000 nits : LG G7 ThinQ sarà annunciato il 2 maggio ed la stessa LG a confermare alcune nuove caratteristiche dello smartphone Android. LG Korea ha confermato che il device sarà dotato di un altoparlante “Boombox” che offrirà un suono dieci volte più forte rispetto agli smartphone normali e tanti bassi (più di 6dB), il doppio rispetto alla maggior parte gli smartphone. LG G7 ThinQ, audio unico con Boombox LG ce la sta mettendo tutta per ...

Friuli - Massimiliano Fedriga al 55 - 7% è già sicuro della vittoria. Salvini Boom - Lega primo partito. Scrutinate un terzo delle sezioni ... : Con 439 sezioni Scrutinate su 1.369, dice il sito web regionale edel Fiulia Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra, è al 55,7%. Il candidato Pd Sergio ...

Ponte del Primo Maggio - Boom nei musei : Le feste sembra che arrivino soprattutto per dar ragione ai musei che ogni anno crescono nel numero di visitatori. Per esempio, in questa domenica di Ponte del Primo Maggio, mentre la città detiene il ...

Elezioni Sant'Agata : Boom di adesioni al primo incontro per il programma di Mancuso [FOTO] : ... dalle associazioni un prezioso contributo di idee e proposte Ottima partecipazione al primo incontro pubblico della serie "Scrivi con noi il programma per Sant'Agata", sui temi di cultura, sport, ...

730 precompilata - Boom di accessi il primo giorno : Al via la stagione del 730 , con un boom di accessi online nel primo giorno utile per visualizzare sul web la dichiarazione precompilata. Ieri, 16 aprile 2018, sono state 218.000 le persone che si ...

Ipo Boom in Europa : raccolta triplicata nel primo trimestre : Il contesto negativo di mercato non ha scoraggiato il debutto in Borsa delle aziende che avevano in programma la quotazione. Il mercato delle Ipo ha registrato un vero e proprio exploit nei primi tre mesi dell’anno. Soprattutto in Europa, dove si sono registrate 67 operazioni per un controvalore di 12,5 miliardi di euro (+172%)...

“Quei due in auto….’’. Boom! L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Gli ex naufraghi - entrambi tornati in Italia dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi - sono sempre più vicini. E le voci corrono. Cosa si è saputo sull’atteso primo appuntamento : Ci siamo: sta per succedere quello che in tanti aspettano da tempo. E cioè? E cioè L’incontro tra Francesco e Paola Di Benedetto… Evviva. Dunque, per chi fosse rimasto indietro, in Honduras, tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto era nata una bella simpatia, poi c’è stato il canna-gate e l’idillio è finito. Eva Henger, la prima eliminata del reality, ha detto che Francesco Monte avrebbe acquistato e fumato della droga mentre tutti erano ancora ...

“Belen Rodriguez è incinta”. Il gossip è esploso e non si parla d’altro. La showgirl aspetta il primo figlio da Andrea Iannone. “Non avevate notato una cosa fondamentale” : le prove sono varie ma questa vince su tutte. Boom! : La bomba delle bombe è stata sganciata. Volete provare a indovinare di cosa stiamo parlando? Riguarderà il quarto figlio di Michelle Hunziker? No. Però ci siamo vicini. Nel senso che si parla di figli. C’è una super vip della televisione italiana che, a quanto pare, è in dolce attesa. Dai, non resistiamo più: vi diciamo di chi si parla. Beh, ragazzi, stiamo parlando di Belen Rodriguez che sarebbe in dolce attesa di Iannone. Ma dai! Beh, è così. ...