Bologna | fidanzati milanisti aggrediti e picchiati in curva Bulgarelli

(Di martedì 1 maggio 2018) Brutto episodio aed in. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ giovani simpatizzantifiniti per sbaglio nellarossoblu sono stati, minacciati eed in seguito finiti al Pronto Soccorso, riconosciuti quattro degli aggressori grazie alle riprese delle telecamere a circuito chiuso del Dall’Ara, in seguito sono stati denunciati. “Non avevamo addosso sciarpe del Milan o altri segni riconoscibili – ha raccontato la ragazza-. Ce ne stavamo buoni e zitti a vedere le partita nel posto assegnato, verso i distinti, anche se ci sentivamo guardati in modo ostile dalle persone intorno. Dopo il primo gol del Milan non abbiamo esultato, ma intorno a noi hanno iniziato a insultarci sempre più pesantemente e a spintonarci. In particolare un 40-50enne, ma anche una donna, hanno iniziato a inveire e a richiamare su di ...