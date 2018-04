Bobby Solo cambia idea | vuole riappacificarsi con la figlia Veronica in privato

Veronica Satti/ Bobby Solo apre uno spiraglio - la ragazza piange in diretta (Grande Fratello 2018) : Veronica Satti, Bobby Solo con un comunicato apre uno spiraglio sottolineando che spera di vivere un chiarimento con la figlia. La ragazza scoppia a piangere e ringrazia Barbara d'Urso.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 00:25:00 GMT)

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti : 'Non lo cerchiamo per i soldi' : 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica, ospite a ...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti e Bobby Solo - Barbara D'Urso : "C'è uno spiraglio..." : Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, è intervenuta nuovamente Mimma Foti, la madre di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che, al momento, si trova all'interno della casa del Grande Fratello 15.Mimma Foti ha commentato la reazione avuta da sua figlia dopo aver scoperto le recenti dichiarazioni del padre e ha commentato anche le nuove dichiarazioni del cantante ...

GF : Bobby Solo pronto a querelare la figlia Veronica : Veronica Satti del Grande Fratello: Bobby Solo la querela In soltanto due appuntamenti del GF, al pubblico da casa non è stata presentata un’immagine positiva di Bobby Solo. La figlia Veronica Satti, concorrente scelta personalmente da Barbara d’Urso, ha più volte affermato della volontà del padre di non voler avere nessun tipo di rapporto con lei. Anzi, aggiunge che i suoi gusti sessuali hanno influito ad allontanare il cantante ...

GF 2018 - Bobby Solo : ‘La mia persona usata per fare audience’ : “Ho dato incarico a un importante studio legale di tutelarmi, perché a mio avviso si sta usando la mia persona per fare audience”. E’ lapidario Bobby Solo nell’intervista rilasciata al settimanale Spy in edicola venerdì 27 aprile. Il cantante replica alle affermazioni della figlia Veronica Satti che, nel corso della seconda puntata del Grande Fratello 2018, ha nuovamente affermato di essere stata abbandonata dal padre ...

Bobby Solo : "Veronica sta usando la mia immagine a scopo di lucro" : Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali. Questa ...

