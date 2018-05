Bimba di 12 anni precipita dal quarto piano della sua casa e muore sul colpo

Siracusa - Bimba di 8 anni chiama i carabinieri : 'Correte - papà picchia la mamma' : Per difendere la mamma ha preso il cellulare del papà, impegnato a strottonare la moglie, e ha chiamato il 112: 'I miei genitori stanno litigando, venite!'. A comporre il numero di emergenza una ...

Rassegna 30.4. Bimba di 13 anni rapita - violentata e uccisa : la Francia è sotto choc : Ansa Politica. Regionali Friuli Venezia Giulia: dato definitivo, ha votato il 49,63%. Nel 2013, quando si votò in due giornate, l'affluenza definitiva fu del 50,48%.

Teramo - a 54 anni dà alla luce la sua prima figlia : mamma e Bimba stanno bene : Teramo, a 54 anni dà alla luce la sua prima figlia: mamma e bimba stanno bene Ha dato alla luce una bambina di circa tre chili. mamma e figlia stanno bene e sono state dimesse Continua a leggere

Bimba di 4 anni porta l’elastico al braccio per anni : finisce inglobato dalla carne : Il caso arriva dalla Cina. Sarebbero stati i nonni della piccola a farle indossare quella fascia elastica come portafortuna. Ma col tempo la pelle ha finito per inglobarla causandole forti dolori. E alla fine si è reso necessario un intervento chirurgico. Quell’elastico le era cresciuto nella carne del braccio; per molto nessuno si è accorto che stava letteralmente scavando nella sua pelle. Una Bimba cinese di appena quattro anni è stata ...

Bea - la «Bimba di pietra» morta a 8 anni : la truffa a suo nome è una vergogna per l'Italia intera : «Aiutiamo la piccola Bea, dateci 30 euro». Bea è riferito a Beatrice Naso, la bimba morta a 8 anni a causa di una malattia rara che in molti avevano definito la «bimba...

Bimba di 6 anni azzannata dal cane del vicino : “Le ha strappato naso - bocca e guancia” : È in condizioni serie, con profonde lacerazioni al volto, una bambina di 6 anni, azzannata da un cane, sembra un Siberian Husky, nel tardo pomeriggio di ieri 25 aprile a Silvi Marina, in provincia di Teramo.Continua a leggere

Uccide Bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall'inizio dell'anno, il quinto in Texas.Continua a leggere

Uccide Bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli - 31enne giustiziato : Uccide bimba di 5 anni e la nonna alla festa di compleanno dei piccoli, 31enne giustiziato Erick Davila è il nono prigioniero giustiziato negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, il quinto in Texas. Era stato dichiarato colpevole di aver ucciso a sangue freddo una bambina di soli 5 anni e la nonna durante una festa di compleanno per bimbi. Per questo un uomo di 31 anni è stato giustiziato nelle scorse ore nello stato del Texas, in Usa, in ...

Bimba di 6 anni azzannata dal cane del vicino : Teramo - È in condizioni serie, con profonde lacerazioni al volto, una bambina di 6 anni, azzannata da un cane nel tardo pomeriggio a Silvi (Teramo). La piccola è stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo dove i sanitari si stanno prodigando per tamponare le ferite lacero contuse alla guancia sinistra, al naso e alla bocca, prima di trasferirla, nelle prossime ore, all'ospedale Salesi ...

Sospetta ingestione di varichina - Bimba di quattro anni al Meyer : Volterra , Pisa, , 25 aprile 2018 - Una bambina di 4 anni è stata portata questa mattina da Pegaso all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze per s ospetta ingestione di varichina . Quando i ...

Bimba di 2 anni cade dalle scale e muore : tragedia in provincia di Viterbo : Una bambina di due anni e mezzo di Vetralla è morta ieri sera per una caduta dalle scale di casa, per cause accidentali. dalle prime ricostruzioni dell'accaduto, ma le indagini sono ancora in corso, ...

La storia di Yuna - Bimba nata con una malattia rarissima che la sua mamma studia da anni : La storia di Yuna, bimba nata con una malattia rarissima che la sua mamma studia da anni La piccolo Yuna è una delle 355 persone al mondo con la mutazione del gene FOXG1 che provoca un grave ritardo mentale e motorio. La bambina, che oggi ha 8 anni, dal punto di vista cognitivo ha solo […]

