Berlusconi mostra i muscoli | Ora il governo spetta a noi

(Di martedì 1 maggio 2018) Se la vittoria era prevista, il trionfo non lo era affatto. E così di fronte al grande risultato ottenuto dal centrodestra unito in Friuli Venezia Giulia (57% al candidato, 62,73% complessivo), Forza Italia esulta e si risveglia con un risultato di lista che va al di là delle previsioni e diche la tanto annunciata "cannibalizzazione" da parte del Carroccio non c'è.Il partito azzurro cresce di quasi due punti percentuali rispetto alle Politiche passando dal 10,67% al 12,1% e supera nettamente i Cinquestelle, fermi al 7,1% (in discesa libera dal 25% delle Politiche). Senza dimenticare che la lista dell'ex azzurro (ed ex governatore) Renzo Tondo ottiene il 4%. Insomma la soglia del 10% indicata come obiettivo minimo in Friuli viene abbondantemente superata e il complesso dei voti "moderati" di centrodestra è tutt'altro che trascurabile.Silvioche si è speso in prima ...