Benvenuto Maggio 2018 | ecco da cosa deriva il nome del mese

(Di martedì 1 maggio 2018) Terminato Aprile, inizia: ma perché il quintodell’anno si chiama così? Si ritiene che l’anticolatino Maius potrebbere dalla dea romana Maia, dea della terra nonché dell’abbondanza e della fertilità.è il quintodell’anno secondo il calendario gregoriano e il terzo e ultimodella primavera nell’emisfero boreale (dell’autunno nell’emisfero australe). Nella cultura cristianaè ildedicato alla Madonna, con particolare utilizzo della devozione del Santo Rosario. In questoricorre la Festa del Lavoro (1°) e la Festa della Mamma (seconda domenica di). Marzo rimase il primodell’anno sino alla metà del II secolo d.C.: dopo tale data, l’inizio dell’anno venne identificato con Gennaio in quanto periodo in cui venivano scelti i consoli e i magistrati. ...