Belgio | il partito islamico si candida per governare il paese

(Di martedì 1 maggio 2018) Quelle che potevano, secondo alcuni, trattarsi di visionarie opinioni di Oriana Fallaci, stanno per trasformarsi in realta'. In #tutto ciò che Oriana Fallaci pronosticava si è gia' avverato e si sta per concretizzare ulteriormente. Il piccolofiammingo, centro dell'Europa burocratica e perno dell'amministrazione europea, è da tempo la patria degli islamici in Europa. Gli attentati di Bruxelles, la fuga sui tetti di Salah Abdeslam e quartieri della capitale belga trasformati in veri e propri ghetti ne sono la dimostrazione. Adesso però si è passati ad un livello superiore: la ricerca di tale consenso sotto forma di potere e del governo. Sidifatti il#Islam come Mouvement Politique Belge. IlISLAM sialle prossime elezioni Ilsi presentera' alle prossime elezioni in. Sara' presente in ben ventotto ...