Baye Dame squalificato dal Grande Fratello | ecco perché

Grande Fratello 2018 - nomination e espulsione/ Aida Nazir - Baye Dame e Favoloso : tra bullismo e tradimenti : La terza puntata del Grande Fratello 2018 è stata a dir poco scoppiettante: Baye Dame espulso, Patrizia eliminata e quadrupla nomination tra Alberto, Simone, Luigi e Aida.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:30:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - Baye Dame SQUALIFICATO E ELIMINATI/ Diretta e nomination : Alberto - Simone - Luigi e Aida : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta terza puntata: ELIMINATI e il caso Aida Nizar, BAYE DAME Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 01:16:00 GMT)

Grande Fratello 2018 - Baye Dame squalificato e eliminati/ Diretta e provvedimenti : Aida e Luigi in nomination : Grande Fratello 2018, Diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, Baye Dame Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 00:09:00 GMT)

GRANDE FRATELLO 2018 - Baye Dame SQUALIFICATO/ Diretta e provvedimenti - Luigi Favoloso : Nina Moric mi lascia ok : GRANDE FRATELLO 2018, Diretta terza puntata: eliminati e il caso Aida Nizar, BAYE DAME Dia e Luigi Mario Favoloso squalificati? In arrivo provvedimenti molto duri da parte di Barbara D'Urso.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:28:00 GMT)

GF 2018 - Baye Dame squalificato : gli altri concorrenti non mantengono la promessa : Baye Dame squalificato da Grande Fratello 2018 Baye Dame è stato ufficialmente squalificato dal Grande Fratello 2018. Per il concorrente la squalifica è arrivata nel corso della terza puntata del reality, trasmessa da Mediaset lunedì 30 aprile, in prima serata su Canale5. A darne comunicazione è stata Barbara D’Urso. Queste le parole pronunciate dalla conduttrice […] L'articolo GF 2018, Baye Dame squalificato: gli altri concorrenti ...

Baye Dame espulso : tutti i provvedimenti del Grande Fratello : GF 15: Baye Dame squalificato Dopo giorni e giorni di polemiche, ecco arrivare finalmente la decisione presa dal Grande Fratello inerente alla violenta lite tra Baye Dame e Aida Nizar. Difatti poco fa la conduttrice Barbara d’Urso ha letto il comunicato ufficiale, rivelando quanto segue: “Le aggressioni e la violenza non hanno niente a che fare con lo spirito del programma…Per tale ragione il Grande Fratello ha deciso di ...

