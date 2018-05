Basket | Serie A | euforia Pesaro Costa | Se ci salviamo vale lo scudetto

Risultati Basket Serie A2/ Playoff - gara-1 primo turno : Fortitudo a valanga - Treviso in overtime! : Risultati basket Serie A2: nelle partite di gara-1 del primo turno vincono le favorite Trieste, Fortitudo Bologna e Treviso (in overtime). Cade il fattore campo di Biella e Legnano. (Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 22:17:00 GMT)

Basket femminile - Semifinali Serie A1 2018 : Venezia si scioglie sul più bello. Ragusa vince gara-5 ed è in finale! : La Passalacqua Ragusa è la seconda finalista della Serie A1 di Basket femminile. La squadra siciliana è uscita vincitrice da una pazza gara-5, che sembrava saldamente nelle mani della Reyer Venezia, scioltasi però sul più bello, proprio come accaduto due giorni fa nel quarto incontro della Serie. Stavolta il black-out è stato fatale, perché elimina le orogranata: sarà Ragusa a sfidare Schio per il titolo, come già capitato nel 2014 e nel 2015 ...

Basket - 28a giornata Serie A 2018 : Venezia in testa da sola - Pesaro fa il colpo a Milano : A due giornate dal termine la Reyer Venezia si porta in testa alla classifica in solitaria. I Campioni d’Italia in carica si impongono nettamente in casa contro la Betaland Capo d’Orlando con il punteggio di 104-85, trascinati dai 22 punti di Edgar Sosa, alla sua miglior prestazione con la nuova maglia. Venezia sola in testa e Capo d’Orlando ultima e vicina alla soluzione, perchè la VL Pesaro si è resa protagonista della ...

Basket - serie A : Pesaro sorprende Milano - Venezia in testa da sola : ROMA - Milano cade inopinatamente in casa , 70-75, contro il fanalino di coda Pesaro e consente a Venezia, che travolge , 104-85, Capo d'Orlando, di restare da sola in vetta alla classifica. In chiave ...

Diretta/ Venezia Capo d'Orlando : streaming video e tv - il grande ex. Orario e risultato live (Basket Serie A1) : Diretta Venezia Capo d'Orlando, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita del Taliercio. La Reyer vuole il primo posto in regular season, la Betaland deve salvarsi(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 14:55:00 GMT)

