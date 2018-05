BARBARA D' URSO Torta di mele notturna e il boom di ascolti | dal caffeuccio alla corona

Grande Fratello - Baye Dame squalificato per gli insulti ad Aida Nizar : la rabbia di BARBARA D'Urso in diretta : Il primo squalificato al Grande Fratello . Dopo una settimana di insulti, volgarità e violenze verbali, Baye Dame deve lasciare la casa. È stata Barbara D'Urso a leggere ai ragazzi il comunicato ...

GF 15 - Aida Nizar bullizzata e punita : criticata BARBARA D’Urso : Barbara D’Urso attaccata dopo la decisione del Grande Fratello su Aida Nizar Non solo bullizzata, insultata e offesa per una settimana dai concorrenti del Grande Fratello, ma Aida Nizar si è beccata per punizione la nomination d’ufficio. Questa è stata la sentenza di Barbara D’Urso e del suo gruppo di autori, al pari di Luigi Favoloso che gliene ha detto di tutti i colori. I social non hanno mai chiesto un provvedimento nei ...

GRANDE FRATELLO 2018 - NOMINATION E ESPULSIONE/ BARBARA D'Urso - le critiche : Baye Dame "martire" per audience? : La terza puntata del GRANDE FRATELLO 2018 è stata a dir poco scoppiettante: Baye Dame espulso, Patrizia eliminata e quadrupla NOMINATION tra Alberto, Simone, Luigi e Aida.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:04:00 GMT)

Grande Fratello da record - BARBARA d’Urso : “Battuti tutti i reality” : Barbara d’Urso batte ogni record con il Grande Fratello 15: ascolti Tv Nuova puntata, la terza, ieri sera, per il Grande Fratello 15. Puntata che tutto il pubblico italiano, anche i non fans del reality attendevano, per scoprire quale fosse il destino di alcuni dei concorrenti che in questa settimana si sono comportati in maniera deplorevole. Barbara d’Urso ieri ha dedicato gran parte del programma per parlare con i ragazzi, riprenderli e ...

Isola dei famosi - vita rovinata per Mercedsz Henger. L'annuncio - clamoroso - a Pomeriggio 5 da BARBARA D'Urso : Lo scandalo dell' Isola dei famosi aveva travolto mamma Eva Henger , ma il ' canna-gate ' ha rovinato la vita anche a sua figlia, Mercedesz Henger . Ospite di Pomeriggio 5 da Barbara D'Urso , la ...

Grande Fratello - BARBARA D'Urso zittisce Luigi Favoloso - ecco il motivo : Ieri sera su Canale 5 è andata in onda l'attesissima terza puntata del "Grande Fratello 15", il reality prodotto da "Endmol Italia". Una Barbara D'Urso visibilmente arrabbiata ha affrontato un argomento molto delicato, quello del bullismo. La conduttrice, inoltre, ha comunicato a Baye Dame e al resto del gruppo i provvedimenti che lei e gli autori hanno preso dopo aver visionato questi gesti ingiustificabili. Ricordiamo che il senegalese in ...

Grande Fratello - il teatrino delle punizioni da BARBARA d’Urso : Baye Dame squalificato - Malgioglio contro Aida Nizar : “Stasera avrei voluto giocare e divertirmi, invece è stata una puntata portata alle punizioni e al dolore“. L’ultimo appuntamento con il Grande Fratello 15, quello andato in onda ieri sera su Canale 5, ha mostrato il peggio della società racchiusa all’interno della casa di Cinecittà: volgarità, attacchi, scontri pesanti. Per il genere “reality show” e dal punto di vista televisivo è stata però una puntata da ...

Alberto Mezzetti/ Ancora avances a BARBARA d'Urso - ecco cosa è successo... (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello Alberto Mezzetti è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 00:43:00 GMT)

GF 15 - BARBARA d’Urso copia Ilary Blasi : il gesto che spiazza i fan : Barbara d’Urso come Ilary Blasi al Grande Fratello: il gesto che non passa inosservato Una puntata ricca di colpi di scena. Questo Grande Fratello 2018 sta regalando davvero moltissime emozioni. Il cast di Barbara d’Urso sembra saperne una più del diavolo. Tra liti, attrazioni, amori e rotture non ci si fa mancare proprio nulla. Diretta […] L'articolo GF 15, Barbara d’Urso copia Ilary Blasi: il gesto che spiazza i fan ...

Gf - BARBARA D'Urso furiosa coi concorrenti : "Baye hai indignato l'Italia" : Come si poteva immaginare, la terza puntata del Gf Nip è piuttosto impegnativa e carica di tensione, gli atti di bullismo contro Aida Nizar hanno veramente indignato tutta Italia.E proprio Barbata D'Urso, comparendo in via del tutto eccezionale in video ai concorrenti, ha voluto dirlo nella casa del Gf. Ma prima di mettere i ragazzi davanti al fatto compiuto, la conduttrice ha voluto fare una durissima premessa per condannare ciò che è accaduto. ...

Grande Fratello - la furia di BARBARA D’Urso contro i ragazzi : «Sono inca**ata! Ci siamo vergognati di mandare in onda queste cose violente e cariche di odio» – Video : GF15 - Barbara contro i ragazzi Barbara D’Urso furiosa con i ragazzi del Grande Fratello 2018. Nel corso della terza puntata del reality (qui la diretta minuto per minuto) la conduttrice ha preso una ferma posizione contro gli insulti e gli atteggiamenti di bullismo messi in atto da alcuni concorrenti contro Aida Nizar. La conduttrice ha fin da subito parlato di una “puntata difficile”, e rivolgendosi al pubblico a casa ha ...

Grande Fratello - diretta terza puntata. BARBARA D'Urso furibonda : «Ci siamo vergognati. Qualunque tipo di provocazione non giustifica il branco». Baye squalificato : Barbara D'Urso apre la terza puntata del Grande Fratello che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it affrontando subito il tema del bullismo nei confronti di Aida. LE NOMINATION Questa...

Gf - la rabbia di BARBARA d'Urso in diretta tv : "Non ci sto. Sono incazz***" : "Sono successe delle cose orribili", queste le prime parole di Barbara d'Urso all'inizio di una puntata "difficile", come ha anticipato appena entrata in studio. Immediato il collegamento...

