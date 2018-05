Da Ballando con le stelle a Mediaset - Ciacci chiede alla D'Urso di entrare nella casa del Grande Fratello : Giovanni Ciacci passa dal palco di Ballando con le stelle alla casa del Grande Fratello ? Pare proprio di sì visto che a Tv Talk lo stilista ha espresso chiaramente questo desiderio mentre si parlava ...

Ballando con le Stelle : è amore tra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina : Scoppia l'amore a Ballando con le Stelle, tra Francisco Porcella e Anstasia Kuzmina. La coppia in gara arrivata in semifinale oggi è stata ospite a Storie Italiane il programma condotto da Eleonora Daniele, ed ha confermato quanto detto lo scorso sabato, ovvero che tra i due è scoppiata la scintilla. Proprio durante l'ottava puntata Francisco Porcella dopo la loro esibizione ha dichiarato che la simpatia nei confronti della sua maestra è nata ...

Ballando con le stelle 2018/ Giovanni Ciacci punta alla vittoria con il principe Raimondo Todaro : Ballando con le stelle 2018: Giovanni Ciacci punta alla finale e alla vittoria con il valzer insieme al principe Raimondo Todaro mentre Samanta Togni si conferma la più sexy.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 04:45:00 GMT)

Ballando con le Stelle - Carolyn Smith ha avuto un malore durante gli spot : "Paolo Belli mi ha salvata" : In un video su Instagram la giudice di Ballando con le Stelle Carolyn Smith ha rivelato di aver avuto un malore durante la pausa pubblicitaria dei quarti di finale di sabato scorso: "Voglio ringraziare una persona molto particolare, mio big brother, che è Paolo Belli, che in pratica con un piccolo sguardo ieri sera (sabato, ndr) nella trasmissione, lui è corso da me perchè in pratica ha visto che stavo male e he rescued me, ha salvato la ...

Carolyn Smith : malore a Ballando con le stelle/ Video - i ringraziamenti pubblici sotto accusa : Carolyn Smith, malore durante la puntata di Ballando con le stelle: la presidentessa della giuria prosegue, sempre con il sorriso, la sua battaglia contro il cancro, ecco cosa è successo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Carolyn Smith s'è sentita male a Ballando con le Stelle : salvata da Paolo Belli : Carolyn Smith si è sentita male a Ballando con le Stelle: Belli l'ha salvata La malattia non l'ha allontanata da Ballando con le Stelle. Continua a vivere la sua vita normale, Carolyn Smith che si ...

Ballando con le stelle - è amore fra Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina : "Ci amiamo, insieme siamo felici, prima era simpatia, mentre adesso è qualcosa di molto di più", così Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina hanno confessato in diretta a Ballando con le stelle il loro amore.Il surfista e la ballerina hanno iniziato insieme il programma di Milly Carlucci. Ma da coppia sul palco sono diventati anche una coppia nella vita reale. I due, infatti, nell'ultima puntata di Ballando hanno confessato di stare insieme. Un ...

“Finisce qui”. Amici - Maria De Filippi nei guai. Il talent perde uno dei suoi pezzi da novanta. Un altro colpo durissimo dopo il crollo degli ascolti e la nuova sconfitta contro Ballando con le stelle : Non c’è pace per Amici. dopo le polemiche che hanno visto protagonisti Heather Parisi e Biondo con un durissimo botta e risposta che ha coinvolto anche Simona Ventura, ecco una nuova tegola per il talent che vede partire uno dei suoi diamanti. A darne la notizia è la diretta interessata con un post che ha lasciato spiazzati i fan ora orfani anche di quella che, a detta di tutti, era uno dei motori trainanti della trasmissione. “Finisce ...

Ballando con le stelle scoppia la passione tra Francisco Porcella e la ballerina Anastasia Kuzmina : Ballando con le stelle è meglio di una agenzia matrimoniale. Si moltiplicano le coppie nate in pista. Stavolta l'amore è nato tra il bellone Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina . I due hanno ...

“Nella malattia…”. Cesare Bocci choc. A Ballando con le stelle l’amatissimo attore ha raccontato la sua tragedia personale che aveva deciso di tenere per sé. Non ce l’ha fatta. E in studio è calato un silenzio di tomba : “La mia vita privata è privata”, ha esordito quando è arrivato a Ballando con le stelle. Ma poi l’amatissimo attore di fiction italiano non ha potuto fare a meno di dimenticare il suo dramma, dramma che gli ha cambiato la vita. Parliamo di Cesare Bocci, l’attore divenuto celebre per aver interpretato il ruolo di Mimì Augello nel Commissario Montalbano. E se nella fiction Bocci è un latin lover, nella sua vita reale è innamoratissimo della ...

Ballando con le stelle : Raimondo Todaro risponde alle critiche : Raimondo Todaro, Ballando con le stelle: la risposta del ballerino alle critiche Nuovo successo per Milly Carlucci: sabato scorso Ballando con le stelle ha vinto la sfida degli ascolti contro Amici di Maria De Filippi. In ogni edizione di Ballando con le stelle che si rispetti non mancano polemiche e scontri. Quest’anno, inutile negarlo, gli occhi sono puntati sulla coppia formata da Giovanni Ciacci, lo stylist di Detto Fatto, e Raimondo ...

Ballando con le stelle - il dramma in diretta di Cesare Bocci : 'Mia moglie...' : 'La mia vita privata è privata'. Sbarca a Ballando con le stelle il dramma familiare di Cesare Bocci , attore diventato famosissimo grazie al Commissario Montalbano . Bocci aveva già raccontato la ...

Ballando con le Stelle 2018 - malore per Carolyn Smith : l’intervento di Paolo Belli : E’ la guerriera di Ballando con le Stelle 2018. Sabato sera ha avuto un malore durante la diretta del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ma nessuno se ne è accorto. Carolyn Smith lo ha svelato sui social ringraziando Paolo Belli. Se non fosse stato per lui forse la giurata avrebbe dovuto lasciare la sua postazione. Ballando con le Stelle 2018: Carolyn Smith parla del malore Forte come una leonessa, coraggiosa come poche, pronta ...

Ballando con le stelle e Milly Carlucci - gelo in diretta : 'Un bimbo mi ha chiesto cosa vuol dire omo...' : Riesplode il caso gay a Ballando con le stelle . Sabato sera Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro hanno proposto una sensuale rumba, il 'ballo della fecondazione', conquistando tutta la giuria tranne il ...