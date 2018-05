AYRTON SENNA 24 anni fa moriva il campione brasiliano | leggenda della Formula 1

Formula 1 - 24 anni fa l'incidente mortale di AYRTON SENNA : il ricordo di Leo Turrini : Erano le 14:17 del 1° maggio 1994, in un weekend che aveva già scosso il mondo dello sport per la morte di Roland Ratzenberger. Erano l1 4:17, dunque, quando durante il GP di San Marino, alla curva ...

F1 - 24 anni fa ci lasciava AYRTON Senna : Non si ama Ayrton solo per le imprese in pista, lo si ama per il grande cuore e la grande umanità che mancano nello sport di oggi, dove si dà più importanza alle polemiche, rispetto a una bella gara. ...