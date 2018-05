Avicii si è suicidato con un pezzo di vetro? Indiscrezione shock | Sarebbe morto

Avicii SI È SUICIDATO?/ Post Performance Depression : ecco gli altri DJ che si sono ritirati dalle scene : AVICII, il dj, scomparso lo scorso 20 aprile a soli 28 anni, potrebbe essersi suicidato. Il comunicato stampa dei genitori della star: "Non poteva più andare avanti, non era una macchina".(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 18:16:00 GMT)

Avicii - famiglia rompe silenzio "Non ha retto allo showbusiness - si è suicidato" : "Avicii si è suicidato", è la rivelazione - e conferma - di alcuni famigliari del dj 28enne, autore "Wake me up" e di altri successi musicali. Tim Bergling, nome dell'artista all'anagrafe, non avrebbe retto al peso dello showbusiness. Il produttore è morto il 20 aprile 2018, Mascate, Oman.Il parere dei parenti"Non era fatto per quel mondo, adesso ha trovato pace", avrebbero dichiarato alcuni parenti stretti del musicista norvegese al tabloid ...