Auto nel fiume Sacco | trovati i corpi di una coppia di coniugi

Auto finisce nel fiume : si cercano i corpi di un uomo e una donna : Dalla prima ricostruzione dei soccorritori, una Fiat Panda, è uscita di strada precipitando in acqua. I sommozzatori dei vigili del fuoco cercano i passeggeri: l’ipotesi è che si sia trattato di omicidio-suicidio

Napoli - parcheggia l'Auto sotto casa e la ritrova con un foro di proiettile nel cofano : Aveva parcheggiato la sua automobile vicino casa, in vico della Solitaria, a Napoli, lo scorso 28 aprile. E quando l'ha ripresa, ieri, ha scoperto un foro nel cofano: dopo i sopralluoghi della polizia ...

Napoli - notte di paura al Chiatamone : Auto in fiamme nella movida - fuggi fuggi sul lungomare : Ancora una notte di caos e paura nella centralissima via Chiatamone, a ridosso del lungomare e dei grandi alberghi. Ancora tensione in piena movida, dunque, a poche decine di metri dalla sparatoria di ...

Matera - scontro tra tre Auto nella notte : muoiono marito e moglie - altri quattro feriti : Tremendo scontro ieri sera alle 23: una coppia, marito e moglie, ha perso la vita. Altre quattro persone sono rimaste ferite.Continua a leggere

Investe ciclista e tira dritto : caccia all'Auto pirata - si spera nelle telecamere : BRINDISI - E' caccia a un automobilista che intorno alle ore 14 di oggi , 28 aprile, ha investito un ciclista all'inizio della strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano, nei pressi del ...

Travolto da un'Auto in retromarcia nel centro di Milano : 46enne in coma : Un uomo di 46 anni è stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato investito da un'auto in via Cesare Da Sesto, nel centro di Milano. Sembra che la vittima, scesa dal marciapiede sul ...

Amazon può consegnare un pacco direttamente nella tua Auto : “Il pacco che stavi aspettando? Ti è stato recapitato direttamente nel baule della tua auto”. Può suonare strano, ma Amazon ha deciso di collaborare con Volvo e General Motors per testare un nuovo servizio: quello, appunto, che non prevede la consegna a un indirizzo preciso, bensì direttamente all’interno della propria automobile. Il tutto funziona grazie all’app Amazon Key, attraverso cui i proprietari dell’auto ...

Meda - nudo e armato di spranga colpisce i passanti e spacca Auto - poi si getta nel vuoto : sceso in strada completamente nudo, con in mano una spranga. Imbottito di droga, ha ferito tre passanti, distrutto numerose auto in sosta. Poi si è arrampicato su un balcone e si è lanciato da un'...

Scomparso nel fiume : nell'Auto trovata un cane-mamma - a casa trovati otto cuccioli : Potrebbe essere un 36enne italiano di Chieri l'uomo che è stato visto cadere nel fiume Dora Riparia all'altezza del Ponte Mosca la sera di martedì 24 aprile 2018. Appartiene a lui, infatti, l'auto ...

“Uniti anche nella morte”. Auto nel burrone - 3 vittime. Nello schianto si salva solo una 18enne che ora lotta tra la vita e la morte col suo bimbo in grembo. Quando arrivano i soccorritori si trovano davanti una scena raccapricciante : L’immagine toglie il fiato. L’Auto in un burrone, irriconoscibile, e le lamiere contorte che gridano dolore e sofferenza. E lacrime. Tante lacrime. Perché dentro quell’Auto c’erano quattro persone tre delle quali sono state portate via per un motivo sul quale farà luce la magistratura. Giuseppe Marino, 24 anni, la moglie Chiara Carrubba, 20 anni, e Giovanni Violano di 33 anni, per loro non c’è stato nulla da fare. Mentre continua a ...

ROMA - RAFFINERIA DI COCAINA NEL BOX Auto/ Arrestati tre uomini nel quartiere Portuense : RAFFINERIA di COCAINA nel box AUTO, tre arresti a ROMA: padre, figlio e un amico nel quartiere Portuense avevano allestito un vero e proprio centro di lavorazione degli stupefacenti(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:42:00 GMT)

Rivoluzione Amazon : ora il pacco arriva direttamente nel bagagliaio dell'Auto Video : #Amazon consegna in ogni luogo, anche nel bagagliaio della tua auto. No, non è l'ultima trovata pubblicitaria per sponsorizzare l'azienda ma il nuovo servizio lanciato dalla societa' di delivery più famosa al mondo che permette ai clienti di ricevere i pacchi direttamente nel bagagliaio della propria auto. Dopo il servizio Amazon Key che permette al corriere di consegnare il pacco direttamente dentro casa anche se il proprietario è assente, ora ...

Vola nella scarpata dopo l'urto con un'Auto - ciclista salvo : CAVALESE. Volato nella scarpata dopo l'urto con un'auto. Grave incidente stamane a Capriana, in val di Fiemme. Vittima un ciclista, che sarebbe stato investito da una vettura andando poi a sbattere ...

