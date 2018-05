Australia | scienziato di 104 anni vuole morire “sto bene | ma sono troppo vecchio“ Nuova

Eutanasia : scienziato Australiano di 104 anni andrà in Svizzera : Lo scienziato australiano David Goodall, 104 anni, ha scelto l’Eutanasia, e si recherà in Svizzera nei prossimi giorni per porre fine alla propria vita. Goodall non soffre di alcuna malattia terminale: “Mi dispiace profondamente di aver raggiunto la mia età. Non sono felice, voglio morire, non è particolarmente triste. La cosa triste è evitare di farlo, la mia sensazione è che una persona anziana come me deve poter beneficiare dei ...