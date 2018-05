: RT @CybFeed: #News #Australia, card. Pell rinviato giudizio - yourequiteright : RT @CybFeed: #News #Australia, card. Pell rinviato giudizio - NotizieIN : Australia, card. Pell rinviato giudizio - CybFeed : #News #Australia, card. Pell rinviato giudizio -

Accusato di atti sessuali a danno di minori perpetrati negli anni 70-80 in, ilinaleè stato messo in aspettativa perchèdal tribunale di Melbourne. Lo comunica il portavoce vaticano Burke. Intanto ilinale Georgesi dice "non colpevole" e, in una nota sul sito della diocesi di Sidney, si ricorda che"ha costantemente ribadito la sua innocenza".(Di martedì 1 maggio 2018)