Attacco contro chiesa cattolica Almeno sedici morti a Bangui

Pd : scontro tra dem - Renzi sotto Attacco (2) : (AdnKronos) – Il primo a dare il via alle critiche a Renzi è stato Martina. “Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico porterò il mio punto di vista alla Direzione Nazionale di giovedì che evidentemente ha già un altro ordine del giorno rispetto alle ragioni della sua convocazione. Servirà una discussione franca e senza equivoci perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni e per quanto mi riguarda ...

Pd : scontro tra dem - Renzi sotto Attacco : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Maurizio Martina, Dario Franceschini, Andrea Orlando, Nicola Zingaretti, Michele Emiliano, Piero Fassino. L’elenco dei dirigenti Pd scesi in campo oggi contro Matteo Renzi è lungo. E non è solo la quantità delle prese di posizione contro l’ex segretario, ma anche i toni sono più aspri del solito. Renzi in tv ha dato una linea, l’ha data senza consultare nessuno (neanche il reggente Martina a ...

Kabul - doppio attentato kamikaze contro giornalisti : Isis rivendica/ Ultime notizie - sferrato terzo Attacco : Afghanistan, doppio attentato a Kabul: numerose vittime tra cui molti giornalisti, nel mirino dell'Isis. Morto anche un fotografo di Afp, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:52:00 GMT)

Siria - missili contro siti militari : 40 mortiMedia : l’Attacco da basi Usa e inglesi : Siria, missili contro siti militari: 40 mortiMedia: l’attacco da basi Usa e inglesi La notizia dall’agenzia di stampa iraniana ISNA. Nel mirino le basi al Nord, ad Hama e ad Aleppo. Secondo i media di Damasco l’attacco sarebbe stato lanciato dalla Cisgiordania. Continua a leggere

Siria - missili contro siti militari : 40 mortiMedia : l'Attacco da basi Usa e inglesi : La notizia dall'agenzia di stampa iraniana ISNA. Nel mirino le basi al Nord, ad Hama e ad Aleppo. Secondo i media di Damasco l'attacco sarebbe stato lanciato dalla Cisgiordania.

Siria - missili contro basi militari ad Aleppo e Hama/ Ultime notizie : oltre 26 morti - Attacco da Israele? : Siria, missili contro basi militari ad Aleppo e Hama: almeno 26 vittime tra combattenti pro-regime ed alcuni iraniani. L'attacco effettuato "probabilmente" da Israele.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:40:00 GMT)

Barbara D’Urso sull’Attacco di Baye contro Aida : “Quella è violenza” : Barbara D’Urso: nuove dichiarazioni sulla violenza di Baye contro Aida Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda la terza puntata della quindicesima edizione del Grande Fratello. La puntata si aprirà con l’argomento principale che ha indignato questa settimana i tanti affezionati telespettatori e non, riguardo il bullismo e la violenza verbale, psicologica e quasi fisica ai danni di Aida Nizar, la spagnola dal carattere ...

Berlusconi - Attacco choc contro M5s/ "Davanti a loro la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler" : Berlusconi, attacco choc contro M5s: "davanti a loro la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

Berlusconi - Attacco choc contro M5s/ “Davanti a loro la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler” : Berlusconi, attacco choc contro M5s: “davanti a loro la gente si sente come gli ebrei davanti a Hitler”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 17:49:00 GMT)

Aida Nizar - bullismo e rissa sfiorata al Grande Fratello. Insulti contro di lei : «Ti prendo e t'Attacco al muro» : di Ida Di Grazia L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie ...

Nigeria - Attacco armato contro una chiesa cattolica uccisi 2 sacerdoti e e 16 fedeli : Secondo VaticanNews un commando sarebbe entrato in azione subito dopo la celebrazione della messa nella parrocchia di St Ignatius, appartenente alla diocesi di Makurdi. Alcune abitazioni sono state date alle fiamme

Attacco hacker contro la Regione Abruzzo : oscurato il sito : Attacco hacker al sito istituzionale della Regione Abruzzo. La homepage è stata oscurata e sostituita per alcune ore da una schermata firmata da AnonPlus. "Ogni persona che vuole difendere la propria ...

GF 15 - Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto : duro Attacco alla sua ex : Grande Fratello 15, Paola Di Benedetto fortemente criticata dal suo ex: il duro sfogo di Matteo Gentili Con l’ingresso di Matteo Gentili al Grande Fratello i riflettori su Paola Di Benedetto e Francesco Monte si sono riaccesi. L’ex di Madre Natura oggi però, come mostrato durante il day time, si è lasciato andare in un […] L'articolo GF 15, Matteo Gentili contro Paola Di Benedetto: duro attacco alla sua ex proviene da Gossip e ...

Sherlock - Benedict Cumberbatch contro Martin Freeman : "patetico" il suo Attacco ai fan : Problemi in vista al 221 di Baker Street.Benedict Cumberbatch l'interprete di Sherlock per quattro stagioni, si scaglia contro il suo fidato compare Martin Freeman che ha vestito per anni i panni del dottor Watson. In particolare nel corso di un intervista con The Telegraph (riportata da ew), Cumberbatch definisce patetiche le critiche ai fan rivolte in passato da Freeman.prosegui la letturaSherlock, Benedict Cumberbatch contro Martin ...