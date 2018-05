Atletico Madrid-Arsenal | come vederla in tv? Programma e orario della semifinale di

Europa League in tv : su che canale vedere i ritorni di Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia : Siamo giunti al momento chiave nel cammino verso la finale di Lione: giovedì 3 maggio alle ore 21.05 si svolgeranno le semifinali di ritorno dell’Europa League con Atletico Madrid-Arsenal e Salisburgo-Marsiglia. Nella prima sfida i Colchoneros partiranno con il vantaggio dell’1-1 dell’andata, in cui sono riusciti a raggiungere i Gunners nonostante l’inferiorità numerica. L’Atletico potrà sfruttare anche il fattore campo in questa partita per ...

Liga - l'Atletico Madrid batte l'Alaves e torna a +4 sul Real Madrid : Madrid , SPAGNA, - L' Atletico Madrid tiene a distanza il Real nella corsa al secondo posto grazie al successo per 1-0 sul campo dell' Alaves . Decide un rigore di Gameiro al 78', sette minuti dopo ...

Probabili formazioni Alaves – Atletico Madrid - 35^ Giornata Liga 29-04-18 : Allo stadio Mendizorrotza di Vitoria-Gasteiz, si sfideranno Alavés e Atletico Madrid alle 16.30 di domenica 29 Aprile. I padroni di casa hanno centrato l’obiettivo salvezza, grazie al 4-0 rifilato sul campo del Las Palmas, disputando un’ottima stagione (ci sarebbero piccolissime chance anche di Europa League). La squadra di Antuna ha disputato un discreto campionato, soprattutto un buon girone di ritorno. Ora i baschi, con la ...

Atletico Madrid - miracolo di Oblak contro l'Arsenal : è la parata dell'anno? VOTA : Il ruolo del portiere è sicuramente tra i più affascinanti nel gioco del calcio. Costretto a passare gran parte del match lì, da solo, con tre legni come unici fedeli amici a fargli compagnia per 90 ...

Griezmann spaventa l'Atletico Madrid : 'Non so se l'anno prossimo sarò qui' : TORINO - ' Sono felice e questo è quello che conta di più per me. Non so se resterò il prossimo anno. Stiamo parlando con il club e vediamo cosa si può fare '. Così Antoine Griezmann torna a ...

Griezmann lascerà l'Atletico Madrid? Ecco le sue parole sull'estate 'caldissima' che lo attende : Atletico Madrid alle prese con il caso Griezmann, calciatore richiesto da più parti, che potrebbe lasciare il club in estate a fronte di una maxi offerta 'Sono felice, questo è quello che conta di più.

Napoli - derby di Manchester per Jorginho : c'è anche l'Atletico Madrid : Secondo il Corriere dello Sport intorno a Jorginho si starebbe per scatenare una vera e propria asta le due di Manchester, United e City , pronte a rilanciare a suon di sterline per il numero 8 del Napoli . Più defilato, ma ...

Arsenal-Atletico Madrid 1-1 : Griezmann risponde a Lacazette. Marsiglia-Salisburgo 2-0 : gol di Thauvin e N'Jie : All'Emirates, l'Arsenal riesce a far crollare il muro dell'Atletico Madrid in 10 , espulso Vrsaljko, dal 10'. I Gunners passano in vantaggio al 16' della ripresa con Lacazette, ma i Colchoneros hanno ...

Europa League - l'Atletico Madrid pareggia 1-1 in casa dell'Arsenal : Dopo le due serate di Champions, oggi è stato il turno dell'Europa League con le due semifinali d'andata. L'Arsenal di Arsene Wenger non riesce a battere il favorito Atletico Madrid di Simeone nonostante abbia giocato per oltre 80 minuti in superiorità numerica per l'espulsione dell'ex Sassuolo Vrsaljko. I gol portano la firma di Alexandre Lacazette, su assist di Wilshere per i Gunners, mentre per i colchoneros ci ha pensato il solito Griezmann ...

Video Gol Arsenal-Atletico Madrid 1-1 : Highlights e Tabellino Europa League 26-04-2018 : Griezmann risponde a Lacazette. Arsenal-Atletico Madrid 1-1, Lacazette, Griezmann, Gara di Andata della Semifinale di Europa League 26 Aprile 2018 Il primo round tra Arsenal e Atletico Madrid, giocatosi all’Emirates Stadium, si conclude sull’1-1 grazie alle reti di Lacazette prima e Griezmann poi. LE SCELTE – Gunners con Ozil e Welbeck alle spalle di Lacazette unica punta nel 4-3-2-1; Colchoneros con Griezmann e Gameiro a ...

Arsenal - Atletico Madrid 1-0 : cronaca e risultato in diretta : Le formazioni ufficiali La cronaca minuto per minuto QUI Arsenal Wenger, alle ultime partite sulla panchina dei Gunners, dovrebbe mandare in campo i suoi col 4-3-3 con Cech in porta, pacchetto ...