Atletica - Diamond League Doha 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Venerdì 4 maggio si disputerà la prima tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Il massimo circuito internazionale della Regina degli sport sbarca a Doha (Qatar) per l’appuntamento che apre la stagione a tutti gli effetti. Si preannuncia grande spettacolo, i campioni sono pronti a darsi battaglia per la conquista della prima vittoria di spessore in questa stagione. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e ...

Atletica - Diamond League 2018 : il calendario completo e tutte le date. Programma e come vedere le tappe in tv : ... Le tappe della Diamond League 2018 di Atletica leggera saranno trasmesse in diretta tv su Fox Sports , canale 204 della piattaforma Sky, e in diretta streaming su Sky Go. La tappa di Roma sarà ...