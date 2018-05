Atalanta | Barrow è già una stella «Un po' Pippo Inzaghi e un po' Immobile»

Atalanta-Genoa 3-1 - gol di Barrow - Cristante - Ilicic e Veloso : Tutto facile per l'Atalanta, che supera 3-1 il Genoa a Bergamo e resta sesta in classifica. Bel gol di Barrow al 16', poi subito dopo il raddoppio di Cristante. Nella ripresa altro bellissimo gol, ...

Atalanta - de Roon : 'Europa League per due anni di fila un miracolo. Barrow è importante' : Marten de Roon , centrocampista dell' Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: 'Partita molto dura, c'è una stanchezza incredibile. C'era anche un gran caldo. Una fatica incredibile fino alla fine, vincere così è ancora più bello, ma ora ...

Tutti pazzi per Musa Barrow : chi è l'ultimo talento dell'Atalanta : Un ragazzo abituato a puntare in alto, non c'è dubbio. Lo scorso novembre mirava il traguardo dei 25 gol con la Primavera dell'Atalanta, asticella alzata a 35 reti il gennaio seguente dopo la ...

Benevento-Atalanta 0-3 : Freuler - Barrow e Gomez firmano il successo : BENEVENTO - L'Atalanta torna di prepotenza in zona Europa League sbancando il Vigorito per 3-0 e condannando il Benevento a una Serie B non ancora matematica, ma ormai a un passo. Dopo un inizio ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : in gol Freuler - Barrow e Gomez : Si è concluso con un netto 0-3 la sfida tra Benevento e Atalanta, incontro della 33/a giornata della Serie A di calcio. In gol per gli orobici Freuler, Barrow e Gomez.

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : segnano Freuler - Barrow e Gomez : ROMA - Dopo una sconfitta e due pareggi, l' Atalanta torna a vincere in campionato sul campo del Benevento , 0-3, , nel match delle 18 della 33ª giornata. La squadra di Gasperini vince grazie ai ...

Serie A - Benevento-Atalanta 0-3 : in gol Freuler - Barrow e Gomez : TORINO - Dopo una sconfitta e due pareggi, l' Atalanta torna a vincere in campionato sul campo del Benevento , 0-3, , nel match delle 18 della 33ª giornata. La squadra di Gasperini vince grazie ...

Benevento-Atalanta 0-3. Gol di Freuler - Barrow e Gomez : Quattro minuti per scrivere una storia. A Musa Barrow tanti ne bastano per rendere interessante un pomeriggio apparso improvvisamente scontato. I quattro minuti che cambiano il presente di questo ...

Freuler - Barrow e Gomez : 0-3 Atalanta - Benevento con un piede in Serie B : tra poco il report completo... Cronaca Ritmi bassi in avvio di gara, la prima mossa arriva dal Benevento con il solito Diabaté ma il maliano viene chiuso dalla difesa dell'Atalanta, mentre Lombardi calcia alto da buona posizione. ...

PAGELLE/ Atalanta-Inter (0-0) : strepitoso Barrow! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : PAGELLE Atalanta Inter (0-0): Fantacalcio, i voti della partita valevole per la 32^ giornata di Serie A, che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra gli orobici e i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:38:00 GMT)

Atalanta Inter 0-0 in diretta : risultato LIVE. Prova Barrow - palla fuori : Atalanta-Inter 0-0 LIVE FORMAZIONI UFFICIALI: Atalanta , 3-4-1-2, : Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Barrow, Gomez. All. Gasperini Inter , 3-4-3, : ...

DIRETTA/ Atalanta-Inter (risultato live 0-0) streaming video e tv : Barrow sfiora il primo gol in Serie A : DIRETTA Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:09:00 GMT)