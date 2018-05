Ashley Judd denuncia Weinstein per danni alla carriera ' Il risarcimento a Time s Up'

COLPEVOLE D'INNOCENZA/ Su Rete 4 il film con Ashley Judd (oggi - 24 aprile 2018) : COLPEVOLE D'INNOCENZA, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 24 aprile 2018. Nel cast: Ashley Judd, Tommy Lee Jones, Bruce Green Wood, alla regia Bruce Beresford. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:01:00 GMT)

Ashley Judd/ “Weinstein voleva un massaggio da me - stavo per picchiarlo” : Ashley Judd: “Weinstein voleva un massaggio da me, stavo per picchiarlo”. Parla la nota attrice americana che oggi festeggia il suo 50esimo compleanno: ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Ashley Judd - 50 anni tra set e impegno 'Ora so perdonare - a 20 anni non ne ero capace' - Cinema - Spettacoli : 'L'esperienza, il più bel vantaggio dell'età: saper 'leggere' le persone più rapidamente, analizzare le situazioni più correttamente, prendere la decisione giusta più astutamente; avrei voluto avere ...

Ashley Judd - il sorriso e l'eleganza di un'attrice impegnata : Il 19 aprile Ashley Judd festeggia 50 anni. Attrice elegante dai modi aristocratici, si è fatta notare dal debutto nella serie Star Trek: The Next Generation al cinema con Ruby in Paradise, Tempo di ...