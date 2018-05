Ascolti tv 30 aprile 2018 | la terza puntata di Grande Fratello “vola” al 27 | 2% di share

Ascolti tv lunedì 30 aprile 2018 : Prime Time Su Rai 1 Il commissario Montalbano - Il giro di boa ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film 3 Days to Kill ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 In arte Patty Pravo (live) ha registrato nell'anteprima .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Grande Fratello, terza puntata (live), ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 ...

Ascolti tv ieri - il Commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 30 aprile 2018 : Lunedì sera rovente per i dati Auditel dei principali canali del digitale terrestre. Chi sarà uscito vincitore tra Rai 1, che ha proposto una replica del Commissario Montalbano, e Canale 5, con il suo GF 2018? Non ci resta che scoprirlo in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 30 aprile 2018 ++DATI Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. Il tragico epilogo con il piccolo clandestino, ieri ...

Ascolti tv 29 aprile 2018 : vince Che tempo che fa - stabili The Wall e Le Iene : Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018: ieri sera Che tempo che fa, The Wall e Le Iene visti da… Resi noti i dati con gli Ascolti tv di domenica 29 aprile 2018. Ieri sera, in prima serata su Rai1, a vedere Che tempo che fa sono stati in media 4 milioni 145 mila telespettatori […] L'articolo Ascolti tv 29 aprile 2018: vince Che tempo che fa, stabili The Wall e Le Iene provIene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Domenica 29 aprile 2018. Che Tempo che Fa 18.2%-13.1% - The Wall 10.2% - Le Iene 10.9% : Che Tempo che Fa - Matteo Renzi Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 4.145.000 spettatori pari al 18.2% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.962.000 spettatori (13.1%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.147.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.674.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.354.000 spettatori (6.1%). Su Italia ...

Ascolti tv ieri - Che tempo che fa vs The Wall | Auditel 29 aprile 2018 : Che tempo che fa su Rai 1 o The Wall su Canale 5? Sono innocente su Rai 3 o Le iene show su Italia 1? Scelta ardua, ieri sera, tra i nove principali canali del digitale terrestre. Voi su quale canale vi siete sintonizzati, chi avrà vinto la gara relativa agli Ascolti tv? Scopriamo assieme quali sono stati gli esiti dei dati Auditel di ieri sera. Ascolti tv ieri, 29 aprile 2018 –++DATI DISPONIBILI DALLE ore 10.00++– RAI 1. Aveva molto ...

Gli Ascolti di Amici 17 del 28 aprile non superano Ballando con le stelle nella serata di Suor Cristina : Gli ascolti di Amici 17 non superano quelli di Ballando con le stelle che si aggiudica la serata nella quale Suor Cristina è stata ballerina per una notte. nella fascia di sovrapposizione, il longevo programma di Milly Carlucci ha infatti fatto registrare il 20,8%, contro il 19,5% del talent di Canale 5 che sta perdendo troppi colpi rispetto al passato, nel quale solo una volta era capitato che Maria De Filippi stesse indietro a Rai1. Non ...

Ascolti TV | Sabato 28 aprile 2018. Ballando 20.78% (anteprima 18.47%) - Amici 19.52%. Inter-Juve 13.9%. Flop Saturday Night Live (1.1%) : Carlucci, Guetta e Di Pasquale Su Rai1 l’ottava puntata della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle ha conquistato 4.209.000 spettatori pari al 18.5% di share con Ballando Tutti in Pista, dalle 20.44 alle 21.54, e 3.718.000 spettatori pari al 20.8%, dalle 21.57 alle 0.46 (qui quello che è successo ieri). Su Canale 5 la quarta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.12 all’1.02 – ha raccolto davanti al video ...

Ascolti TV 28 aprile/ Ballando con le stelle umilia il serale di Amici 2018 : il clamoroso flop della Queen : Ascolti TV 28 aprile, Ballando con le stelle 13 umilia il serale di Amici 2018 e vince: il clamoroso flop della Queen non si spiega... come mai ha fallito ancora?(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 11:13:00 GMT)

Ascolti tv 28 aprile 2018 : vince Ballando con le stelle (20 - 8%-18 - 5%) - Amici (19 - 5%) : Ascolti tv sabato 28 aprile 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 28 aprile 2018? Secondo gli ultimi dati, ieri sera su Rai1 l’ottava puntata di Ballando con le stelle 13 è stata vista da una media di 3 milioni 718 […] L'articolo Ascolti tv 28 aprile 2018: vince Ballando con le stelle (20,8%-18,5%), Amici (19,5%) proviene da Gossip e Tv.

