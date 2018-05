Ascolti | Grande Fratello da record | tra squalifiche e polemiche

Sfuriata - lacrime e punizioni : il Grande Fratello fa boom di Ascolti : Vittoria storica per il Grande Fratello 15 su 'Il Commissario Montalbano'. Il reality show condotto da Barbara d'Urso , dalla prossima settimana andrà in onda di martedì, nda , ha superato nello share ...

Ascolti tv 30 aprile 2018 : la terza puntata di Grande Fratello “vola” al 27 - 2% di share : Ascolti Grande Fratello 2018: ieri sera la terza puntata vista da 4,7 milioni di spettatori Boom di Ascolti per la terza puntata di Grande Fratello 2018. Ieri sera, in prima serata su Canale5, il nuovo appuntamento col reality condotto da Barbara D’Urso è stato visto da una media di 4 milioni 766 mila telespettatori pari […] L'articolo Ascolti tv 30 aprile 2018: la terza puntata di Grande Fratello “vola” al 27,2% di share ...

Ascolti TV | Lunedì 30 aprile 2018. Exploit di Grande Fratello (27.2% – 4 - 7 mln) - Montalbano 25.2% (6 mln) : Barbara D'Urso Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Giro di Boa in replica ha conquistato .000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale 5 la terza puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 4.766.000 spettatori pari al 27.2% di share (qui gli Ascolti della scorsa settimana). Su Rai2 3 Days To Kill ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno ha intrattenuto ...

Ascolti tv ieri - il Commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 30 aprile 2018 : Lunedì sera rovente per i dati Auditel dei principali canali del digitale terrestre. Chi sarà uscito vincitore tra Rai 1, che ha proposto una replica del Commissario Montalbano, e Canale 5, con il suo GF 2018? Non ci resta che scoprirlo in questo articolo con tutti i dati relativi agli Ascolti tv ieri. Ascolti tv ieri, 30 aprile 2018 ++DATI Auditel disponibili a partire dalle ore 10.00 RAI 1. Il tragico epilogo con il piccolo clandestino, ieri ...

Bobby Solo attacca sua figlia Veronica Satti e il Grande Fratello : 'Usano il mio nome solo per fare Ascolti' : Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali'. Continuando ...

Grande Fratello 2018 - Valerio eliminato e nomination/ Gli Ascolti calano ma Barbara D'Urso ringrazia : Live Grande Fratello 2018, anticipazioni e diretta della seconda puntata con Barbara D'Urso: chi verrà eliminato tra Filippo e Valerio? Aida Nizar entra nella Casa, nuovi scontri...(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 14:43:00 GMT)

Grande Fratello 15 seconda puntata : ottimi Ascolti per Barbara d’Urso : Barbara d’Urso: ascolti Tv ottimi per la seconda del Grande Fratello 15 Ieri sera, in prima serata su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello 15, condotto quest’anno dalla regina dei reality, Barbara d’Urso. Il pubblico sta apprezzando questa nuova edizione del reality e la conduttrice, oltre che trattarlo in prima serata, ne parla anche i tutti i suoi programmi, ottenendo ottimi risultati. La seconda ...

Ascolti TV | Lunedì 23 aprile 2018. La replica di Montalbano domina (27.11%) - Grande Fratello 20.95% : Grande Fratello: Barbara D'Urso e la figlia di Bobbi Solo Su Rai1 Il Commissario Montalbano – Il Gioco delle Tre Carte in replica ha conquistato 6.385.000 spettatori pari al 27.11% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Grande Fratello 15 ha raccolto davanti al video 3.479.000 spettatori pari al 20.95% di share (qui gli Ascolti della prima puntata – qui gli Ascolti della seconda puntata del GF14). Su Rai2 Iron Man 3 ha ...

Ascolti tv ieri - Il commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 23 aprile 2018 : Buongiorno e ben trovati al nostro consueto appuntamento con i risultati dei dati Auditel di ieri sera. A contendersi il podio degli Ascolti ieri per la prima serata troviamo Rai 1 con le repliche de ‘Il commissario Montalbano‘ e Canale 5 con il ‘Grande Fratello 15‘. Pronti a scoprire chi si sarà distinto maggiormente tra le due reti? Ascolti tv ieri, 23 aprile 2018 **|| DATI Auditel DISPONIBILI A PARTIRE DALLE ORE ...

Grande Fratello e Barbara D'Urso - subito un grosso problema : la rovinosa profezia sugli Ascolti : Un'ombra sul Grande Fratello di Barbara D'Urso . Intervistata dal Giornale , la regina di Mediaset ammette di temere il verdetto dello share per la seconda puntata, anticipata dal martedì al lunedì ...

Ascolti tv : vince Questo nostro amore 80 con Neri Marcorè e Anna Valle - il Grande Fratello debutta con il 22 - 6% : Ancora bene il quarto appuntamento con la serie Questo nostro amore 80, interpretata da Neri Marcorè e Anna Valle che ieri sera in prima serata su Rai1 ha ottenuto un seguito di 3 milioni 686 mila ...

Ascolti tv - testa a testa tra Questo nostro amore 80 e l’esordio del Grande Fratello 2018 : E’ testa a testa tra la fiction di Rai1 Questo nostro amore 80, interpretata da Neri Marcorè e Anna Valle che il 17 aprile su Rai1 ha ottenuto un seguito di 3 milioni 686mila telespettatori con il 15.4% di share, e la prima puntata del Grande Fratello 15 che su Canale 5 – in onda fino all’1.39 – ha ottenuto 3 milioni 598mila spettatori e il 22.6% di share. Endemol, casa di produzione del reality di Mediaset, fa sapere ...

Grande Fratello 15 Ascolti Tv : ottima partenza per Barbara d’Urso : Barbara d’Urso torna al Grande Fratello e vince con la prima puntata Ieri sera, lunedì 17 aprile, su Canale 5, a distanza di 3 anni dall’ultima edizione, è tornato il Grande Fratello nella sua versione classica. Grande ritorno anche nella conduzione del programma. E’ tornata a calcare il palco del Grande Fratello una delle storiche conduttrici, Barbara d’Urso. Inizialmente il programma doveva essere affidato a Barbara ...