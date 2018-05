Arsenal | la Juve e due big aspettano il prezzo di Bellerin

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : duello con l'Arsenal Video : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la #Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini [Video] il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprieta' dello Sporting Lisbona che la scorsa ...

Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : duello con l'Arsenal : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprietà dello Sporting Lisbona che la scorsa estate ha ...

Panchina Juventus - bomba clamorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel frattempo lancia la ...

Ancelotti - all'orizzonte tre possibilità : Nazionale - Arsenal o Juventus : Il futuro del tecnico emiliano andrà a delinearsi nel prossimo mese. Costacurta spinge per averlo sulla panchina dell'Italia, ma "Carletto" sembra ancora preferire un club

Allegri via dalla Juve : è la prima scelta per l’Arsenal : L’Arsenal vuole Massimiliano Allegri. Secondo il “Daily Star”, è l’attuale allenatore della Juventus il prescelto per raccogliere il testimone da Arsene Wenger. La prova dei bianconeri in Champions contro il Tottenham ha impressionato Ivan Gazidis, amministratore delegato dei Gunners. L'articolo Allegri via dalla Juve: è la prima scelta per l’Arsenal sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - dall'Inghilterra : 'Allegri pronto a dire 'sì' all'Arsenal' : LONDRA - Si torna a parlare di possibile futuro in Inghilterra per Massimiliano Allegri . Secondo il 'Sun', è ormai certo che a fine stagione terminerà il lunghissimo 'regno', durato 22 anni, di ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio con l'Arsenal? : La Juventus è entrata nella settimana decisiva della sua stagione; il club bianconero, infatti, mercoledì affronterà una delle partite più importanti di quest'anno, quella contro il Tottenham. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League; l'andata è terminata sul punteggio di due a due, una risultato che ha deluso non poco i tifosi bianconeri, soprattutto per il fatto che Gonzalo Higuain ha sbagliato un rigore sul punteggio ...