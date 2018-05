Arrivano i dazi | a rischio 40 miliardi

ilgiornale

: Ecco i 'populisti': arrivano con soluzioni del cazzo al grido di 'faremo di tutto per migliorare la vita della gent… - IeSslo : Ecco i 'populisti': arrivano con soluzioni del cazzo al grido di 'faremo di tutto per migliorare la vita della gent… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Rodolfo Parietti Se Donald Trump non deciderà una sospensione all'ultimo minuto, comportandosi come quei governatori che graziano in extremis il condannato, da oggi entreranno in vigore iimposti ...