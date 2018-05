Arriva Gianna Nannini e Roma si infiamma

Gianna Nannini - il rock invade il Concertone - poi Arriva la trap-karaoke di Sfera Ebbasta - Musica - Spettacoli : Apertura con polemica immediata al Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni a Roma. Lodo, il cantante dello Stato Sociale che con Ambra Angiolini conduce il Concertone , ha iniziato alle 15 in punto in ...

Gianna Nannini sul palco dopo l’infortunio - lo spettacolo continua : Arriva il saluto da Montichiari (video) : Gianna Nannini sul palco dopo l'infortunio dimostra ancora una volta di essere una rocker con tutte le carte in regola. dopo la disavventura sul palco di Genova, in molti si sarebbero aspettati un'interruzione - seppur temporanea - del tour che sta portando in giro per l'Italia. Il tour è invece continuato in quel di Montichiari, con il saluto di Gianna Nannini per tutti i fan preoccupati per la sua salute. Con un sono in piedi, l'artista ha ...