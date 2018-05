Anziana aggredita a Brera : "Nessun luogo è sicuro" : Dopo la terribile notte delle rapine sfociate nel sangue anche a Brera sono arrivate le pattuglie dell'esercito. Ieri l'esordio. Ma il nuovo episodio di violenza, proprio nel quartiere centrale, risale appena a domenica. Intorno a mezzogiorno una donna italiana di 79 anni è stata aggredita da uno straniero 33enne. La vittima stava passeggiando in piazza San Marco. Il giovane è stato subito fermato dalla polizia.L'Anziana non è rimasta ferita in ...