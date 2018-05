Antonella Clerici conferma l’addio a La prova del cuoco

La prova del cuoco : bignè mignon panna e fragole di Antonella Clerici : Dolci La prova del cuoco, 1 maggio: bignè mignon con panna e fragole Antonella Clerici ha realizzato oggi a La prova del cuoco un dolce delizioso pensato per il 1 maggio: i bignè mignon con panna e fragole. La conduttrice del cooking show di Rai1 si è messa alla prova per deliziare il pubblico della prima rete con un dessert fresco, scenografico e facile da realizzare. Dopo la ricetta della super cotoletta di Andrea Mainardi e le mezze maniche ...

La Prova del Cuoco - la conferma di Antonella Clerici : "Il 1° giugno la mia ultima puntata" : La voce era nell'aria, ma mancava la conferma ufficiale. Una conferma che è arrivata in diretta il 1° maggio 2018, una data scelta non a caso da Antonella Clerici, che durante la diretta diurna de La Prova del Cuoco ha confermato che tra un mese esatto, il 1° giugno, lascerà il cooking show che proprio lei lanciò nell'ormai lontano 2 ottobre del 2000. Antonella Clerici a La Prova del Cuoco: ...

«La Prova del Cuoco» : Antonella Clerici lascia - Elisa Isoardi ritorna? : Prima o poi doveva accadere e Antonella Clerici non ne ha mai fatto mistero. «Quando hai 30 anni puoi lavorare tutti i giorni, ma dopo i 50 le energie sono diverse e io devo cercare di dividermi fra il lavoro, la mia bambina e il mio compagno», aveva confidato a VanityFair.it all’inizio della diciottesima edizione della Prova del Cuoco, il programma che il pubblico identifica con lei, che ha sancito il successo della cucina in tv prima dei ...

La Prova del Cuoco - Antonella Clerici lascia e al suo posto arriva Elisa Isoardi : “Una conduttrice golosa come me sicuramente non la trovate più, quello lo do per certo, poi per il resto…”. Parole di Antonella Clerici che si prepara a lasciare La Prova del Cuoco dopo 18 anni. E come riporta Chiara Maffioletti sul Corriere della Sera, sembra che al suo posto tornerà Elisa Isoardi che aveva già sostituito la bionda conduttrice durante la maternità. Legata al programma di cucina da tanti anni, amatissima ...