Blastingnews

: Anticipazioni Rosy Abate La Serie 2 ecco quando potrebbe andare in onda: - notizie_star : Anticipazioni Rosy Abate La Serie 2 ecco quando potrebbe andare in onda: - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Rosy Abate, anticipazioni: confermata la seconda stagione, Giulia Michelini sul set -

(Di martedì 1 maggio 2018) Nuovo appuntamento dedicato allesulle grandi fiction Mediaset. La scorsa stagione televisiva su Canale 5 è andato in- LaVIDEO, lo sceneggiato prodotto da Taodue e interpretato dall'attrice romana #Giulia Michelini. Visto il grande successo di pubblico, una media del 20% di share e circa 5 milioni di spettatori, la casa di produzione e i vertici dell'azienda del Biscione hanno deciso di realizzare la secstagione.inizieranno le riprese ein? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli.: le news sulla secstagione Alcuni giorni fa, attraverso i suoi profili social, Giulia Michelini ha pubblicato un breve video dove la diretta interessata si è mostrata ai suoi fan con in mano il copione di #2. Accanto al post ha scritto questa didascalia: Stiamo lavorando per ...