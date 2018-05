Ancora vittime operaie di fuochi artificiali | intervento di Vito Totire

Romania : il morbillo fa Ancora vittime - morte 46 persone dal 2016 : Dalla fine del 2016, a causa del morbillo, in Romania sono morte 46 persone, di cui 39 bambini: nel Paese circa 12mila persone hanno contratto il virus e i più colpiti sono i bambini sotto i tre anni che non sono stati vaccinati. Il morbillo è altamente contagioso, ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato che da 550.100 casi nel 2000 si è scesi a 90mila nel 2016 paradossalmente proprio questo dato ha spinto molti a pensare ...

Terremoto a L'Aquila - 9 anni fa la catastrofe : Ancora vivo il dolore per le 309 vittime : I 309 rintocchi, uno per ogni vittima, della campana della Chiesa di Santa Maria del Suffragio, meglio conosciuto come Anime Sante, alle 3 e 32, ora del Terremoto del 6 aprile 2009, hanno concluso la...

GAZA - NUOVI SCONTRI AL CONFINE CON ISRAELE/ Ancora vittime tra i palestinesi - almeno 20 in una settimana : Striscia di GAZA, NUOVI SCONTRI: aumenta il numero dei palestinesi morti per mano dell'esercito di ISRAELE nel corso della Marcia del ritorno. Oltre mille i feriti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 15:35:00 GMT)

Russia - incendio in Siberia : 48 vittime - Ancora 27 dispersi : Il bilancio dell’incendio scoppiato ieri in un centro commerciale nella città Siberiana di Kemerovo è di 48 vittime accertate e 40 feriti. Vi sarebbero ancora 27 dispersi, secondo quanto riferito da Tass. Le autorità russe hanno aperto un’inchiesta sulle cause dell’incendio divampato al quarto piano e poi estesosi nel resto dell’edificio. L'articolo Russia, incendio in Siberia: 48 vittime, ancora 27 dispersi sembra essere ...

Salute : l’OMS teme milioni di casi e vittime per la “Malattia X” - Ancora sconosciuta : Nella lista dell’Organizzazione Mondiale della Sanità riferita alle malattie potenzialmente pandemiche per cui mancano ancora armi di difesa figura per la prima volta anche una “Disease X” (“Malattia X“), una malattia ancora sconosciuta ma in grado di fare registrare milioni di casi e di vittime nel mondo: non è stata ancora scoperta ma rappresenta una preoccupazione per gli esperti di tutto il mondo. Nel suddetto ...

Maltempo - Ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...