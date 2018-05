Amici 2018 Ed 17 | duro sfogo di Matteo contro Rudy Zerbi

Irama vincitore di Amici 2018? Anticipazioni sulla finale : Sarà Irama il vincitore di Amici 2018? La sua vittoria per la seconda volta consecutiva ci sta aprendo gli occhi: il cantante della squadra Bianca è molto apprezzato sia dal pubblico a casa sia dalla commissione esterna presente in studio, a ogni esibizione di Irama ascoltiamo commenti più che positivi sulle sue esibizioni e pure se ogni tanto stona viene vista come una debolezza da artista sensibile, non poco preparato. E noi siamo d'accordo: ...

Amici 2018 : Alessandra Amoroso dice addio a Maria De Filippi : Maria De Filippi: Alessandra Amoroso lascia Amici 17 Amici 2018 aveva iniziata questa fase serale con un cast di giudici di tutto rispetto, ora però Maria De Filippi dovrà dire addio a uno dei membri della giuria più amati dal pubblico da casa. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso che, dopo aver vinto il talent nella sezione canto qualche anno fa, si è ritrovata dall’altra parte del programma. La cantante salentina ha partecipato ...

Amici 2018 - anticipazioni sabato 5 maggio : cambia il regolamento? : Le anticipazioni di Amici 2018 per sabato 5 maggio potrebbero riservare grosse sorprese: la situazione al Serale è in fase stallo, dopo le prime due puntate in cui i professori non hanno avuto pietà di eliminare concorrenti senza farli esibire (Filippo e Daniele) e eliminandone due in una serata sola (Daniele e Sephora), da due settimane non c'è nessun eliminato ad Amici 17. Potrebbe andare avanti così? Difficile da credere, ma sicuramente la ...

Amici 2018 - anticipazioni stasera 28 aprile : eliminato Zic? Stefano De Martino rientra nel programma : Eravate in attesa delle anticipazioni di Amici 2018 per stasera 28 aprile? Eliminati e grandi ospiti ci aspettano stasera, ma soprattutto un graditissimo e attesissimo ritorno: Stefano De Martino sarà di nuovo tra i ballerini professionisti! Terminata la sua avventura come inviato dell'Isola dei famosi, Stefano è tornata a casa e per casa intendiamo Amici di Maria De Filippi: siamo tutti felici di riaccoglierlo e immaginiamo che i suoi colleghi ...

Stefano De Martino torna ad Amici 2018 tra i ballerini professionisti : Stefano De Martino torna ad Amici 2018! Una notizia più bella di questa non potevamo ricerverla, noi appassionati del talent show di Maria De Filippi. La notizia del ritorno del ballerino era nell'aria da qualche giorno, ma la conferma è arrivata ufficialmente poche ore fa con la diffusione del promo televisivo per la puntata di domani sera, sabato 28 aprile, la quarta del Serale della 17esima edizione. Ritrovare Stefano tra i ballerini ...

Amici 2018 anticipazioni : lo scontro Ventura-Parisi protagonista della puntata di sabato 29 : La lite tra Simone Ventura e Heather Parisi non si concluderà di certo domani e verterà sempre su Biondo, il rapper che divide: se per la conduttrice è un vero talento, che riesce a emozionare gran parte del pubblico, per la showgirl, invece, non dovrebbe nemmeno trovarsi al Serale di Amici 2018. Le anticipazioni di sabato 28 aprile ci rivelano che si discuterà nuovamente su quello che sta accadendo nell'ultimo periodo e - dobbiamo ammetterlo - ...

Irama vince Amici 2018 nel 4° serale con Un giorno in più : video e testo del singolo : Irama vince Amici 2018 nel 4° serale, in diretta su Canale 5 sabato 28 aprile. Il cantante della squadra bianca ha raggiunto la terza fase e ha poi vinto l'intera puntata. Dopo la vittoria nella seconda fase, grazie al voto del pubblico da casa, la squadra bianca si è sottoposta ad una nuova sessione di televoto. Il pubblico ha decretato i tre concorrenti in terza fase: Irama, Emma Muscat e Biondo. I tre cantanti si sono esibiti nuovamente ...

Amici 2018/ Alessandra Amoroso lascia il serale : “Finisce qui una bella esperienza…” - nuovo album in arrivo? : Amici 2018, Alessandra Amoroso lascia il serale: “Finisce qui una bella esperienza…”, le parole dell'artista salentina su Instagram e le speranze dei fan, nuovo album in arrivo?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:52:00 GMT)

Amici Serale 2018 : Emma Marrone - Biondo e l'autotune/ Stefano De Martino e Marco Bocci - ex che non fanno paura : La quarta puntata di Amici Serale 2018 viene vinta da Irama ma Biondo e il suo auto-tune resta l'argomento principale; commozione per il monologo di Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 13:28:00 GMT)