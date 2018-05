Ambra legge brano di Steinbeck su lavoro : ANSA, - ROMA, 1 MAG - Ambra , dal palco del Concertone in piazza San Giovanni a Roma, legge un brano tratto da Furore di John Steinbeck del 1939. "Dove c'è lavoro per uno, accorrono in cento. Se quell'...

Ambra Angiolini legge brano di Steinbeck del '39 e dice : "Molti sembrano figli di questi tempi. Nel 2018 dovremmo partire dalla dignità" : Ambra, dal palco del Concertone in piazza San Giovanni a Roma, legge un brano tratto da Furore di John Steinbeck del 1939. "Dove c'è lavoro per uno, accorrono in cento. Se quell'uno guadagna trenta centesimi, io mi contento di venticinque. Se quello ne prende venticinque, io lo faccio per venti. No, prendete me, io ho fame, posso farlo per quindici. Io ho bambini, ho bambini che han fame! Io lavoro per niente; per il solo mantenimento. Li ...